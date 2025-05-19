التحذير في الكابينيت قبل إعلان نتنياهو عن المساعدات لغزة

حذر رئيس مديرية التنسيق والارتباط لعمليات الحكومة في المناطق، الجنرال غسان عليان، في نقاش حكومي، من أن الغذاء من المتوقع أن ينفد في قطاع غزة خلال أيام قليلة - مما قد يؤدي إلى مجاعة جماعية - حسبما أفاد المحلل العسكري في i24NEWS العبرية يوسي يهوشاع.

وبحسب قوله فإن مثل هذا الوضع من شأنه أن يتسبب في أزمة إنسانية خطيرة ويقوض الشرعية الدولية للاستمرار في العمل العسكري ضد حماس.

قال عليان: "لا يوجد جوع في غزة حاليًا، لكن التقديرات تشير إلى أن الغذاء سينفد خلال أيام قليلة، وقد يتوقف القتال بعد ذلك نتيجة للضغوط الدولية. علينا أن نتحرك الآن لمنع ذلك".

ولنتذكر أننا ناقشنا الليلة الماضية في مجلس الوزراء مسألة المساعدات الإنسانية لقطاع غزة. وأمر رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بتقديم المساعدات فورًا. وردا على ذلك، طالب وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير بالتصويت على إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، وهاجمه رئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي: "أنت متمرد!". ورفض نتنياهو طلب إجراء التصويت.