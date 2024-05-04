تقرير فلسطيني: حماس وافقت على كافة بنود الاقتراح المصري

ذكرت شبكة "القدس" الفلسطينية أن حماس وافقت على كافة بنود الاقتراح الذي تقدمت به مصر لصفقة الرهائن ووقف إطلاق النار، فيما قالت مصادر لصحيفة "الشرق" السعودية، إن الاتفاق بين حماس وإسرائيل "قريب" إذا لم تظهر عقبات جديدة، وأن واشنطن قدمت ضمانات عبر وسطاء لإنهاء الحرب والانسحاب من غزة .

وذكرت شبكة "العربية" التلفزيونية السعودية أن وفدا قطريا غادر إلى القاهرة لبحث تطورات المفاوضات.

من جهتها، نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر في حماس، قوله إن الحركة وافقت على المرحلة الأولى من صفقة وقف القتال وإطلاق سراح الرهائن، مع ضمان أميركي أن إسرائيل ستنسحب بالكامل من غزة بعد 124 يوما، عند الانتهاء من المراحل الثلاث من الاتفاق.

ونقلت القناة عن مسؤول في حماس لم تذكر اسمه، قوله إن "الضمان الأميركي أرسل عبر وسطاء مصريين وقطريين، من المقرر أن يجتمعوا مع ممثلين عن الحركة في القاهرة السبت".

وحسب تقارير صحفية، يأتي الاتفاق أيضا مع وعد تدعمه الولايات المتحدة بأن إسرائيل لن تبدأ عمليتها العسكرية البرية المخطط لها في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، حيث يلجأ أكثر من مليون ونصف المليون فلسطيني.