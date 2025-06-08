"أبو مازن طلب إخفاء العلاقة"|| تفاصيل إضافية عن العلاقة السرية بين ياسر أبو شباب والمخابرات الفلسطينية

بدأت الميلشيا من غزة بقيادة ياسر أبو شباب علاقاتها مع السلطة الفلسطينية قبل عدة أشهر، وفقًا لمصدر رفيع المستوى في السلطة الفلسطينية. ويؤكد مصدران آخران هذا. العلاقات الأولى بين ياسر أبو شباب ومحمود الهباش، مستشار أبو مازن ومساعده، وهو عضو سابق في حماس ومقيم في قطاع غزة انتقل إلى رام الله، لكنه يحافظ على علاقات مع جهات مختلفة في القطاع.

في حين أن من خلق العلاقة بين الهباش وأبو شباب، هو بهاء بعلوشة، الضابط الكبير في جهاز المخابرات العامة الفلسطينية، وهو أيضًا بالأصل من غزة، والذي قتلت حماس ثلاثة من أبناءه في عام 2006.هذا وأوكل بعلوشة قيادة عملية تجنيد الميلشيا في غزة إلى فايز أبو هنود، والمسؤول عن "المنطقة الجنوبية" في جهاز المخابرات الفلسطينية.

اختار الرئيس الفلسطيني محمود عباس عدم الاستعانة بماجد فرج، رئيس جهاز المخابرات العامة، لهذه المهمة، لأنه فشل قبل أكثر من عام في تجنيد عناصر من فتح لحماية المساعدات، حيث قتل في حينه اثنين من رجاله من قبل حماس وتم اعتقال أكثر من 20 عنصرا، وانهارت الشبكة تماما.

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عندما بدأت العملية، أمر عباس رجاله بإخفاء العملية قائلًا: "لا تحتضنوا ياسر أبو شباب ولا ترفضوه، والأهم من ذلك، لا تتركوا أثرا...".

وينفي الآن، مسؤول رفيع المستوى في السلطة الفلسطينية أي صلة بين السلطة وأبو شباب، لكنه يُلمح إلى أنه "إذا كان الهباش قد نشط في هذا الأمر، فهو شأنه الخاص...". وبالمناسبة، أجرى خالد بارود، رئيس مكتب الهباش، عدة مكالمات هاتفية مع أعضاء الميليشيا.

قادت العلاقات بين رام الله وأبو شباب حتى الآن إلى تحويل مبالغ مالية لأعضاء الميليشيا كرواتب ومساعدات، ولكن بشكل رئيسي إلى علاقة سرية بين رام الله والميليشيا المتمركزة في رفح. ليست السلطة الفلسطينية وحدها من تدعم الجماعة الغزية، بل إن دولة عربية متورطة أيضًا في هذه العملية، التي أدت في النهاية إلى تمركز الميليشيا في رفح.

بدأت جماعة أبو شباب عملياتها في قطاع غزة قبل عدة أشهر. اغتيل أربعة من أعضاء "مقرها" الأول من قبل حماس، وجميعهم أعضاء سابقين في جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني.

حاليا المساعد الأيمن لياسر أبو شباب هو غسان دهيني، والذي يتولى منصب ما يسمى "ضابط العمليات"، وهو أيضا عضو سابق في جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني. ومن بين أعضاء الميليشيا أيضًا نشطاء سابقون في فتح والسلطة الفلسطينية، أو أبناء عائلات قُتل آباؤها على يد حماس.

تمتلك الميليشيا، التي تُعرف بالفعل باسم "القوات الشعبية"، اليوم فيلا في حي الجنينة برفح، وموقع واحد على الأقل مقابل كرم أبو سالم، وموقع آخر مقابل كيبوتس تسوفا. يرتدي أعضاؤها أسلحة وخوذات وسترات واقية، وحتى سترات حمراء لأغراض التعريف.