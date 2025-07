بن غفير يتوجه إلى سموتريتش - بهدف توحيد القوى ضد اتفاق وقف إطلاق النار

اتصل وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتامار بن غفير، صباح اليوم (الأربعاء) بوزير المالية بتسلئيل سموتريتش بهدف اللقاء به في أقرب وقت ممكن، وتشكيل محور سياسي مشترك يعمل على إفشال وقف إطلاق النار في إطار صفقة إطلاق سراح الرهائن. ومن المتوقع أن يستمر وقف إطلاق النار، كما فصّله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الليلة، 60 يومًا.

بحسب بن غفير، يُعدّ هذا تنازلاً خطيراً قد يضرّ بأهداف الحرب وإمكانية هزيمة حماس. حتى هذه اللحظة، لم يُجب سموتريتش على الطلب، وزعم مصدر مُقرّب منه: "لا يوجد طلب من بن غفير، بل إحاطة إعلامية من بن غفير حول اجتماع لم يُحدّد موعده بعد. إن مسألة النصر في غزة بالغة الأهمية، وحياة الرهائن ثمينة للغاية، ولا يُمكن التلاعب بها إعلامياً".

ونفى مصدر مُقرّب من وزير المالية سموتريتش هذه المزاعم، قائلاً: "لم نتلقّ أي طلب لعقد اجتماع". وحسب قوله، فإنّ هذا "إحاطة إعلامية من بن غفير حول اجتماع لم يُحدّد موعده بعد". وأضاف: "إن مسألة النصر في غزة بالغة الأهمية، وحياة الرهائن ثمينة للغاية، ولا يُمكن التلاعب بها إعلامياً. وزير المالية يعمل على هذه القضية بكلّ جدّية ونشاط منذ فترة طويلة".

ردّت هيئة عائلات المختطفين على هذا المنشور قائلةً: "لقد نسي سموتريتش وبن غفير معنى أن تكون يهوديًا، ومعنى قيم اللطف والتضامن التي قامت عليها دولة إسرائيل. لا نملك لهما إلا كلمة واحدة هذا الصباح – عار عليكم".

وقالت عيناف تسنغاوكر، والدة المختطف ماتان، ردًا على التقارير: "أرى نية سموتريتش وبن غفير البائسين لإحباط عودة ابني وجميع المختطفين، وأتذكر أن نتنياهو أخبرني مؤخرًا أنه إذا وُجدت صفقة وعارضوها أو هددوا بها، فهو لا يحتاج إليهما لأن لديه هامشًا واسعًا من النفوذ، ولذلك أتوجه إلى رئيس الوزراء وأذكره بهذه الأمور. لديك شعب بأكمله يريد المختطفين في الوطن، فلا تتحالف مع المتطرفين".

