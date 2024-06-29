نوعا أرغماني في أول حديث بعد تحررها من أسر حماس:"الشيء الوحيد الذي أشغلني وأنا في الأسر هو قلقي على والدي"

تحدثت نوعا أرغماني، التي اختطفت في غزة وأطلق سراحها في عملية "أرنون" للجيش الإسرائيلي والشاباك، الليلة (السبت) لأول مرة في وسائل الإعلام الإسرائيلية - وظهرت في شريط فيديو خاص أعده "مقره عائلات المختطفين"، والذي تم بثه في مسيرة دعم كبيرة في تل أبيب.

وبدأت المختطفة التي تحررت بيانها بالكلمات التالية: "أنا نوعا أرغماني، تم اختطافي في غزة في السابع من أكتوبر، وقد احتجزتني حماس لمدة ثمانية أشهر وأنقذتني قوات الأمن في الثامن من يونيو".

تصف نوعا قلقها على والدتها المريضة. "باعتباري ابنة لأم مريضة بمرض عضال، فإن الشيء الذي جعلني أصمد هو قلقي على العائلة. إنه لشرف عظيم أن أرى والدي محتضنين بين الكثير من الأشخاص المحبين. وأود أن أشكر قوات الأمن".

🎥: المتحدثة بالنيابة عن الخاطفين

وقالت أيضًا: "أشعر بالحزن على أرنون زامورا، أرنون هو بطل إسرائيل. شكرا جزيلا للعائلة والأصدقاء. شكراً لكل من تبرع بالصلاة وكرس نفسه خلال هذه الفترة الطويلة."

وختمت أرغماني لبيان: "سأستغل هذه الفرصة لأذكر أن هناك 120 مختطفاً ومختطفة آخرين في أسر حماس وبينهم شريكي أفيناتان أور الذي يظهر معي في فيديو عملية الاختطاف، وهو فيديو يصف لحظاتنا الأخيرة معًا."

ويشار الى أنه تم إطلاق سراح أرغماني في "عملية أرنون" في 8 حزيران/يونيو. وتم معها إنقاذ المختطفين ألموج مئير جان وأندريه كوزلوف وشلومي زيف. خلال عملية الإنقاذ التي جرت في مخيم النصيرات للاجئين، أصيب قائد الفريق والقائد المقاتل في الجيش الإسرائيلي أرنون زامورا، الذي كان جزءًا من قوة الاقتحام الأولى، بجروح قاتلة، وتم الإعلان عن وفاته بعد ساعات قليلة.