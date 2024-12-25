تغطية متواصلة|| نتنياهو يتوعد الحوثيين :"سيتعلمون أيضا ما تعلمته حماس وحزب الله"
سقطت طائرة مسيرة تابعة للحوثيين في منطقة مفتوحة بالقرب من أشكلون، ولم تقع إصابات في الحدث• نشرت حماس ادعاءً بأن إسرائيل فشلت في المفاوضات، ورد مكتب نتنياهو بغضب غاضبًا: "كذب"
اليوم الـ 466 للحرب: ادعت حماس اليوم (الأربعاء)، أن إسرائيل تعطل المفاوضات بإضافة شروط جديدة على الصفقة. وفي الجلسة كان رئيس الحكومة الاسرائيلية غاضبا: "مرة أخرى يكذبون، إنهم يزيدون الصعوبات". وزير الأمن يسرائيل كاتس خلال زيارة لمنطقة فيلادلفيا في غزة: "السيطرة الأمنية في غزة ستبقى في أيدي الجيش الإسرائيلي. رئيس هيئة الأركان يأمر بتعجيل تسليم ملخصات التحقيقات حول السابع من أكتوبر.
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رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو يشعل شمعة الحانوكا الأولى مع موظفي مكتب رئيس الوزراء: "سيتعلم الحوثيون أيضًا ما تعلمته حماس وحزب الله ونظام الأسد وآخرون - وحتى لو استغرق الأمر وقتًا، فسيتم تعلم هذا الدرس في جميع أنحاء الشرق الأوسط"
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وزير الأمن يسرائيل كاتس خلال زيارة إلى محور فيلادلفيا في غزة: "السيطرة الأمنية في غزة ستبقى في أيدي الجيش الإسرائيلي - لن تكون هناك حماس حاكمة هنا ولن تكون هناك حماس عسكرية هنا؛ سوف نتأكد أيضًا من ذلك" ستكون هناك مناطق عازلة ومواقع سيطرة في غزة - ومع هذ سنعمل على إطلاق سراح جميع المختطفين إلى الوطن وحل حماس".
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "أوعز رئيس الأركان هرتسي هليفي بتسريع الجداول الزمنية لإنهاء التحقيقات، بحيث تنتهي معظم تحقيقات هيئة الأركان العامة بحلول نهاية شهر يناير وسيتم تقديمها بعد ذلك إلى وزير الأمن في بطريقة مركزة"
ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية: "منظمة حماس الإرهابية تكذب مرة أخرى وتتراجع عن التفاهمات التي تم التوصل إليها، وتواصل خلق الصعوبات أمام المفاوضات. ومع ذلك، ستواصل إسرائيل جهودها بلا كلل لإعادة جميع المختطفين"
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تزعم حماس: أن مفاوضات وقف إطلاق النار جرت في الدوحة بوساطة قطرية ومصرية بشكل جدي. لقد أظهرت حماس المسؤولية والمرونة، لكن إسرائيل وضعت شروطا جديدة تتعلق بالانسحاب من القطاع، ووقف إطلاق النار، وقضية الأسرى وعودة النازحين - مما أدى إلى تأجيل التوصل إلى اتفاق، وهو ما كان ممكنا".