تزعم حماس: أن مفاوضات وقف إطلاق النار جرت في الدوحة بوساطة قطرية ومصرية بشكل جدي. لقد أظهرت حماس المسؤولية والمرونة، لكن إسرائيل وضعت شروطا جديدة تتعلق بالانسحاب من القطاع، ووقف إطلاق النار، وقضية الأسرى وعودة النازحين - مما أدى إلى تأجيل التوصل إلى اتفاق، وهو ما كان ممكنا".