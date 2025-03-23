"نعمل بكل الوسائل لتحقيق رؤيا ترامب"|| إسرائيل تصادق على إقامة "إدارة خاصة للهجرة الطوعية" لأهالي غزة

صادق المجلس الأمني المصغر – الكابينيت الليلة على اقتراح وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس لإقامة "إدارة خاصة للهجرة الطوعية لسكان قطاع غزة " إلى دولة ثالثة.

ووفقا للبيان فإن الوكالة ستساعد كل من يعبر عن رغبة بالهجرة لدولة ثالثة "بموجب القانون الإسرائيلي والقانون الدولي، وذلك بناء على رؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".ستكون الوكالة خاضعة في نشاطها الى وزير الأمن وستكون مخولة للعمل بالتنسيق مع منظمات دولية ومسؤولين آخرين، بناء على تعليمات المستوى السياسي وستنسق نشاط كافة الوزارات ذات الصلة.

وذكر البيان الصادر عن وزارة الأمن ، أن الوكالة ستعمل من بين أمور أخرى على الاستعداد وتمكين الانتقال الأمن والخاضع للمراقبة لسكان قطاع غزة الى دولة ثالثة، بما في ذلك تأمين حركتهم وإنشاء مسار انتقال وفحص أمني للمشاة في المعابر المحددة في قطاع غزة، بالإضافة إلى تنسيق إنشاء البنية التحتية التي تسمح بالمرور برا وبحرا وجوًا إلى بلدان الوجهة.

وقال كاتس إنه سيعلن قريبا عن هوية رئيس هذه الوكالة، وصرح "نعمل بكل الوسائل لتطبيق رؤية الرئيس الأمريكي، وسنتيح لكل مواطن في غزة يرغب بالانتقال طوعيا الى دولة ثالثة القيام بذلك".