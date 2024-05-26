مقتل ثمانية مقاتلين من حزب الله بضربات إسرائيلية على مواقع مختلفة جنوب لبنان

ارتفع عدد قتلى حزب الله جراء الغارات الإسرائيلية اليوم الأحد على بلدات جنوب لبنان الى ثمانية، آخرها كانت عارة استهدفت دراجة نارية في بلدة حولا أدت الى مقتل ثلاثة أشخاص، وردا على هذه الغارات أطلق حزب الله عشرات الصواريخ على مواقع في شمال إسرائيل.

وقال مصدر أمني لبناني إن شخصا قتل في الغارة على بلدة الناقورة وقتيلين في غارة على عيتا الشعب ومقتل ثلاثة في بلدة حولا جراء ومقتل عنصرين للحزب جراء غارة في بلدة يارون.

ويشار الى أنه في الغارات في الناقورة وعيثا الشعب وبلدة حولا استهدفت دراجات نارية، ووفقا للوكالة الوطنية أن الغارة في بلدة حولا أسفرت أيضا عن جريحين بالإضافة الى القتلى.

وأعلن حزب الله في بيانات منفصلة مسؤوليته عن هجمات على مواقع إسرائيلية، اليوم الأحد، قال إنها جاءت ردّا على الضربات الإسرائيلية على بلدتي الناقورة وعيتا الشعب والقرى الجنوبية.

في حين أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان عن رصد 15 قذيفة من الأراضي اللبنانية باتجاه منطقة "شلومي"، إضافة إلى عدة قذائف أخرى نحو مناطق مختلفة في الشمال، مشيرا إلى عدم وقوع إصابات.

في حين أصابت قذيفة مضادة للدروع، أطلقت من جنوب لبنان، منزلا في بلدة "أفيفيم" في الجليل الأعلى، دون التبليغ عن وقوع إصابات.

كما صرح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانئيل هغاري خلال مؤتمر صحافي عن مقتل سبعة عناصر من حزب الله في ضربات متفرقة جنوب لبنان.