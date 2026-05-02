التغطية متواصلة | ترامب في رسالة إلى الكونغرس: "الأعمال العدائية ضد إيران قد انتهت"
قدّرالبنتاغون، خسائر إيران بسبب الحصار الأميركي على موانئها بنحو 4.8 مليار دولار من عائدات النفط، ما يفرض ضغوطاً غير مسبوقة على حكومة طهران، وفق ما أورد موقع "أكسيوس".وقال مسؤولون في البنتاغون ، إنه منذ بدء الحصار في 13 أبريل الماضي، أعادت القوات الأميركية توجيه أكثر من 40 سفينة حاولت عبور المنطقة محمّلة بالنفط أو البضائع.
ويُعد الحصار أبرز أدوات الضغط لدى الرئيس الأميركي دونالد ترمب لدفع إيران إلى تقديم تنازلات في المفاوضات. ويحرص البنتاجون على إبراز تأثير هذا الحصار مع تعثّر المحادثات بين واشنطن وطهران.
مسؤول إيراني: مقترحنا لواشنطن يقضي بفتح مضيق هرمز قبل أي محادثات نووية
قال مسؤول إيراني كبير لوكالة "رويترز"، السبت، إن مقترح طهران الذي يرفضه الرئيس الأميركي دونالد ترمب حتى الآن ينص على فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة، وإنهاء الحصار البحري الأميركي على إيران، مع تأجيل المحادثات بشأن البرنامج النووي الإيراني إلى مرحلة لاحقة. وأضاف المسؤول الإيراني أن بلاده تعتقد أن أحدث مقترح بتأجيل المحادثات النووية إلى مرحلة لاحقة، يمثل "تحولاً مهماً" يهدف إلى "تسهيل التوصل إلى اتفاق".
استطلاع: تزايد الشكوك لدى الأميركيين بشأن دور إسرائيل في حرب إيران
أظهر استطلاع أجرته صحيفة "واشنطن بوست" بالتعاون مع شبكة ABC News وشركة Ipsos للأبحاث، تزايد الشكوك في الرأي العام الأميركي حيال الدور الإسرائيلي في الحرب.وقال 47% من الأميركيين إن الولايات المتحدة "مفرطة في دعم إسرائيل"، وهي أعلى نسبة تُسجل في هذا السياق منذ سنوات.
كما رأى 52% أن إسرائيل كان لها "نفوذ أكبر من اللازم" على قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشن ضربات ضد إيران، مقابل 37% قالوا إن تأثيرها كان في حدوده المناسبة.