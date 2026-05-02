قدّرالبنتاغون، خسائر إيران بسبب الحصار الأميركي على موانئها بنحو 4.8 مليار دولار من عائدات النفط، ما يفرض ضغوطاً غير مسبوقة على حكومة طهران، وفق ما أورد موقع "أكسيوس".وقال مسؤولون في البنتاغون ، إنه منذ بدء الحصار في 13 أبريل الماضي، أعادت القوات الأميركية توجيه أكثر من 40 سفينة حاولت عبور المنطقة محمّلة بالنفط أو البضائع.

ويُعد الحصار أبرز أدوات الضغط لدى الرئيس الأميركي دونالد ترمب لدفع إيران إلى تقديم تنازلات في المفاوضات. ويحرص البنتاجون على إبراز تأثير هذا الحصار مع تعثّر المحادثات بين واشنطن وطهران.

