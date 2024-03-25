إسرائيل: الوزير ساعر يعلن استقالته من الحكومة في ظل الحرب

أعلن الوزير جدعون ساعر، رئيس حزب "اليمين الرسمي" مساء اليوم الإثنين، عن انسحابه من الحكومة خلال مؤتمر صحافي قال فيه: "أريد أن أؤكد: أنا مسؤول ولدي مسؤولية مشتركة عن كل القرارات والسياسات منذ انضمامي إلى الحكومة في 12 تشرين الأول/أكتوبر. أنا مسؤول رغم الانتقادات حتى عندما كان لي أنا نفسي انتقادات. ولكنني لا أستطيع أن أتحمل المسؤولية طالما أنني لا أملك، حسب رأيي، إمكانية عملية للتأثير على اتجاه السياسة.

وأضاف: أنا ببساطة لا أرى أي فائدة في ذلك بعد الآن. لم نأت إلى الحكومة لتدفئة الكراسي. وأضاف: "لقد جئنا إلى الحكومة - التي عارضناها - لمساعدة شعب إسرائيل في وقت عصيب".

"في مثل هذه الظروف، عندما تكون معاناة الناس صعبة للغاية وبانتهاء ما يقرب من ستة أشهر من القتال، فمن الأفضل إسماع صوت واضح وجلي من خارج الحكومة ووضعها أمام تحديات في الخطاب العام حول موضوع الحرب". "في الأشهر الأخيرة، أنا أراقب- مع مواطني إسرائيل - بألم كيف أن توجيه مسار الحملة لا يقربنا بالشكل المطلوب من تحقيق أهدافها. لقد رأيت وحذرت من أن إبطاء التقدم العسكري، الذي يعني إطالة أمد الحرب، سيكون مخالفا للمصلحة الوطنية.

ووفقا له، فإن "هذا له أيضا تأثير على إطالة أمد الصراع في الشمال واستمرار معاناة الآلاف من النازحين من منازلهم. من أجل تدمير القوة العسكرية لحماس، كان من الضروري العمل بشكل أسرع. لكننا بخفض نطاق الضغط العسكري، فإنا فقدنا رافعة ذات أهمية من أجل الوصول إلى مخطط جديد للإفراج عن المختطفين. كما زاد تمديد الحملة من مفاقمة وضعنا على الساحة السياسية الدولية".

وانتقد ساعر التباطؤ فيما يتعلقة بالقضاء على حكم حماس. " لم توضع خطة عمل منظمة ومنهجية وفعالة لتحقيق ذلك. كما أن استيلاء حماس على المساعدات الإنسانية يبعدنا عن تقويض حكمه. لقد كنا نحذر من هذا منذ أشهر".

ولفت أيضا ساعر إلى مناشداته المقترنة مع مناشدات زميلته الوزيرة يفعات ساسا بيطون حيث قلنا "مرارًا وتكرارًا بضرورة تغيير الاتجاه. وطالبنا بفكرة جديدة منظمة للحرب.وللأسف لم ننجح في ذلك.هذا هو المكان المناسب للقول إن مجلس الوزراء الحربي الضيق احتكر لنفسه مهام توجيه الحملة وحرم إلى حد كبير مجلس الوزراء الأمني. مجلس الوزراء ذاك أصبح البرلمان".

وعليه فقد تم استبعاد مجلس الوزراء العام من المعلومات المهمة التي انفرد بها مجلس وزراء الحرب "على الرغم من أنه المنتدى القانوني المفوض". وأضاف ساعر: "برأيي، فإن كابينيت الحرب يفتقد إلى الأصوات الناقدة التي تطرح وجهات نظر أخرى على طاولة النقاش"، ولذلك طالب فور انشقاقه عن حزب غانتس بالانضمام إلى حكومة الحرب.