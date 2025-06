وكالة أنباء المعارضة "إيران إنترناشيونال": الولايات المتحدة وافقت على مقترح عُمان بإجراء محادثات مع إيران مطلع الأسبوع المقبل، وطهران لم ترد بعد

