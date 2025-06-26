الجيش الإسرائيلي يغتال عنصرين من حزب الله في غضون ساعتين | كافة التحديثات
أفادت قنوات فلسطينية الليلة الماضية أن الجيش الإسرائيلي يشن هجمات عنيفة على جباليا شمال قطاع غزة. • تقارير فلسطينية:شاحنات مساعدات دخلت مستودعات في شمال قطاع غزة. • اليوم 629 من الحرب
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اليوم 629 من الحرب: صرّح مسؤول كبير في حماس لبي بي سي اليوم (الخميس) بأن "الوسطاء يكثفون جهودهم للتوصل إلى اتفاق جديد لوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن في غزة، لكن المفاوضات مع إسرائيل لا تزال متعثرة". وأفادت قنوات فلسطينية ليلاً بأن الجيش الإسرائيلي يشن هجمات عنيفة على جباليا شمال قطاع غزة.
تقرير فاينانشال تايمز: تعتقد أوروبا أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب لم يتضرر إلى حد كبير، وأن معظمه لم يكن في فوردو إطلاقًا. وهذا يتناقض مع تصريح الرئيس الأمريكي ترامب بأن القصف "دمر" البرنامج النووي
في وقت سابق، هاجم الجيش الإسرائيلي قائدًا في قوة "الرضوان" التابعة لحزب الله في منطقة برعشيت جنوب لبنان، واستهدفه جوًا. وبعد حوالي ساعتين، قُتل أيضًا عنصر من منظومة الرصد التابعة لحزب الله في منطقة بيت ليف جنوب لبنان.
تقرير فلسطيني: مقتل 12 شخصا في غارة لطائرة إسرائيلية مسيرة على دير البلح وسط قطاع غزة
تقرير سعودي: مقتل عنصر من حزب الله في غارة جوية على قرية قارة جنوب لبنان
وكالة أنباء المعارضة "إيران إنترناشيونال": الولايات المتحدة وافقت على مقترح عُمان بإجراء محادثات مع إيران مطلع الأسبوع المقبل، وطهران لم ترد بعد
https://x.com/i/web/status/1938149427534807187
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أفادت وسائل إعلام إيرانية بمقتل المدعي العام لسجن إيفين علي قنتكار في الهجوم الإسرائيلي على السجن
لبنان يعلن عن إصابة شخص في هجوم إسرائيلي على سائق دراجة نارية في بيت ليف
الشرطة الإسرائيلية: عُثر قبل قليل على قطعة سلاح في بحيرة طبريا - ضباط من الشرطة البحرية ومفتشو سلطة الطبيعة والحدائق يتعاملون مع الموقع. نُشير إلى أنها عبوة وقود - خزان وقود إضافي لطائرة مقاتلة، يُمكن التخلص منها عند الحاجة
مقتل عشرة أشخاص على الأقل في غارة جوية على قطاع غزة
مسؤول كبير قال لصحيفة "الجمهورية" اللبنانية إنه "لا يمكن استبعاد عمل عدواني إسرائيلي، إذ من الممكن أن تكون الحرب ضد إيران وكيف انتهت عاملاً ودافعاً للتصعيد الإسرائيلي"
تقرير في وكالة "شهاب" الفلسطينية: 9 قتلى في قصف إسرائيلي على منطقة المستشفى الأردني غرب خان يونس
ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن 14 شخصا قتلوا في غزة منذ صباح اليوم، بينهم ثلاثة كانوا ينتظرون الحصول على المساعدات
وذكرت قنوات فلسطينية الليلة الماضية أن الجيش الإسرائيلي يشن هجمات قوية في جباليا شمال قطاع غزة
قال مسؤول كبير في حماس لبي بي سي إن "الوسطاء يكثفون جهودهم للتوصل إلى اتفاق جديد لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن في غزة - لكن المفاوضات مع إسرائيل لا تزال متوقفة"
قنوات فلسطينية تتحدث عن دخول شاحنات مساعدات تحرسها العشائر إلى مخازن شمال قطاع غزة
https://x.com/i/web/status/1938043497304494276
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