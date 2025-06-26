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اليوم 629 من الحرب: صرّح مسؤول كبير في حماس لبي بي سي اليوم (الخميس) بأن "الوسطاء يكثفون جهودهم للتوصل إلى اتفاق جديد لوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن في غزة، لكن المفاوضات مع إسرائيل لا تزال متعثرة". وأفادت قنوات فلسطينية ليلاً بأن الجيش الإسرائيلي يشن هجمات عنيفة على جباليا شمال قطاع غزة.