هل يشمل تطبيعا مع السعودية؟ ومن سيسيطر على غزة بعد الحرب؟|| الخطوط العريضة للاتفاق المحتمل بين إسرائيل وحماس

قال مسؤول أميركي رفيع، الليلة الماضية (الأربعاء)، عن المفاوضات بين إسرائيل وحماس إنه "تم الاتفاق على الإطار" وأن الطرفين "يتفاوضان الآن على تفاصيل كيفية تنفيذه"، جاء وفقا لما نشرته صحيفة "واشنطن بوست". . وحذر المسؤولون من أنه على الرغم من وجود الإطار، إلا أن الاتفاق النهائي ربما لا يكون قريبًا وأن التفاصيل معقدة وسيستغرق العمل عليها وقتًا. ووفقاً لمصدر أمريكي، فإن حماس تعاني من نقص في الذخيرة والإمدادات. وتواجه أيضًا ضغوطًا متزايدة من المواطنين الفلسطينيين، الذين يطالبون بشكل متزايد بالهدنة.

وينص الاتفاق، الذي تحدث عنه المسؤولون الأمريكيون الليلة الماضية، على حل من ثلاث مراحل. أولاً، سيتم وقف إطلاق النار لمدة ستة أسابيع، ستقوم حماس خلاله بإطلاق سراح 33 رهينة إسرائيلية، بما في ذلك جميع المختطفات، وجميع الرجال فوق سن الخمسين وجميع الجرحى. وستطلق إسرائيل سراح مئات الفلسطينيين من سجونها وتسحب قواتها من المناطق المكتظة بالسكان باتجاه الحدود الشرقية لغزة. وستتدفق المساعدات الإنسانية، وسيتم إصلاح المستشفيات، وستبدأ الفرق في إزالة الأنقاض.

وقد أشارت كل من إسرائيل وحماس إلى موافقتهما على خطة "الحكم المؤقت" الذي سيبدأ في المرحلة الثانية، حيث لن تحكم حماس أو إسرائيل غزة. وسيتم توفير الأمن من خلال قوة دربتها الولايات المتحدة ودعمها حلفاء عرب معتدلون، من مجموعة أساسية تضم نحو 2500 من أنصار السلطة الفلسطينية في غزة الذين قامت إسرائيل بالفعل بفحصهم. وقال مسؤول أميركي إن حماس أبلغت الوسطاء بأنها "مستعدة للتخلي عن السلطة لصالح الحكومة المؤقتة".

مع اتساع نطاق الأمن في غزة بعد الحرب، تتصور خطة السلام مرحلة ثالثة، مع ما وصفه قرار الأمم المتحدة بأنه "خطة إعادة إعمار متعددة السنوات".

ومن أجل الضغط على حماس، أبلغت قطر ممثلي الحركة أنهم لن يتمكنوا من البقاء في الدوحة إذا رفضوا الاتفاق. فقد قدمت مصر المساعدة في اللحظة الأخيرة من خلال قبول اقتراح أميركي مبتكر بإغلاق أنفاق جديدة عبر الحدود بين مصر وغزة بعد سحب إسرائيل لقواتها. "المكافأة" الأخيرة المحتملة لوقف إطلاق النار في غزة هي أن المملكة العربية السعودية أشارت إلى أنها مستعدة "للمضي قدمًا في تطبيع" العلاقات مع إسرائيل، وفقًا لمصدر أمريكي. وتريد الرياض مساراً يؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية كجزء من مثل هذا الاتفاق، لكن هذا يعتبر جسراً بعيد المنال في الوقت الحالي - وسيستغرق تنفيذ التطبيع بعض الوقت.