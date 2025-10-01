تقرير: الصليب الأحمر يعلق نشاطه مؤقتاً في مدينة غزة

أعلن الصليب الأحمر اليوم (الأربعاء) أنه يعلق مؤقتاً أنشطته في مدينة غزة وينقل موظفيه إلى مكان آخر بسبب التصعيد في الحرب. وجاء في البيان: "ستواصل اللجنة الدولية للصليب الأحمر السعي لتقديم الدعم للمدنيين في مدينة غزة، كلما سمحت الظروف بذلك، من مكاتبنا في دير البلح ورفح، التي لا تزال تعمل بكامل طاقتها".

في وقت سابق اليوم، صرح وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس: "الجيش الإسرائيلي يكمل في هذه الساعات السيطرة على محور نتسريم حتى شاطئ غزة ويقسم غزة بين الشمال والجنوب. بذلك سيتم تشديد الحصار حول مدينة غزة، وكل الخارجين منها إلى الجنوب سيضطرون إلى المرور عبر نقاط الفحص التابعة للجيش الإسرائيلي. هذه هي الفرصة الأخيرة لسكان غزة الراغبين في ذلك للانتقال جنوباً وترك عناصر حماس معزولين في مدينة غزة نفسها في مواجهة عمليات الجيش الإسرائيلي التي تتواصل بكامل القوة. من سيبقى في غزة سيكون من الإرهابيين ومؤيدي الإرهاب. الجيش الإسرائيلي مستعد لكل الاحتمالات ومصمم على مواصلة نشاطه – حتى استعادة جميع المختطفين وتجريد حماس من أسلحتها، في الطريق نحو إنهاء الحرب."