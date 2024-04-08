تقرير مصري: تقدم في المفاوضات ووفد حماس يغادر القاهرة لمشاورات تستمر لـ 48 ساعة

حققت أطراف المفوضات تقدما في المناقشات التي جرت في القاهرة بشأن التوصل إلى تهدئة لوقف الحرب في غزة، وأفيد أن هناك اتفاقا على النقاط الأساسية بين جميع الأطراف المعنية، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية المصرية نقلاً عن مصدر مصري رفيع المستوى.

وفي حين لم يصدر تعليق فوري من حماس ولم يؤكد أي من أطراف محادثات القاهرة تقرير قناة القاهرة الإخبارية، قال مصدر في الحركة للميادين إنّ "كل المحاولات والأوراق والجهود التي يبذلها الوسطاء لإنجاز اتفاق وصفقة تبادل واجهها الاحتلال بالتعنت والإفشال".

وبحسب القاهرة فإن وفدي حماس وقطر غادرا القاهرة وسيعودان خلال يومين للاتفاق على بنود الاتفاق النهائي، فيما سيغادر الوفدان الإسرائيلي والأمريكي العاصمة المصرية خلال ساعات قليلة على أن تستمر المشاورات خلال الـ 48 ساعة القادمة.

وصلت مساء أمس الأحد بعثة إسرائيلية برئاسة رئيس الموساد الإسرائيلي ددي برنياع الى مباحثات حول مفاوضات في القاهرة. ووفقا للقناة 13 نقلا عن مسؤول إسرائيلي فإن "الولايات المتحدة تتولي القيادة بإدارة المفاوضات. وهي تمارس ضغوطات هائلة".