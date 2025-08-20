قد يعجبك أيضًا -

وافق وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس أمس (الثلاثاء) على خطة هجوم الجيش الإسرائيلي على مدينة غزة، والتي قدمها له رئيس الأركان إيال زامير وهيئة القيادة العليا للجيش. ستُسمى الخطة "عربات جدعون 2"، وهي استمرار لعملية "عربات جدعون". وستُعرض الخطة على رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو يوم الخميس، وستؤدي إلى تعبئة 60 ألف جندي احتياطي في 2 سبتمبر\أيلول.

.

صرح مصدر أمني: "في إطار الاستعدادات لنقل السكان من مدينة غزة إلى جنوب قطاع غزة، بدأت محادثات مع المنظمات الدولية بهدف إشراكها في إقامة مستشفيات ميدانية إضافية في الجنوب، وهناك استجابة إيجابية لذلك. هناك أيضًا خطط لتوسيع البنية التحتية الطبية القائمة في الجنوب بالتعاون مع المنظمات، بالإضافة إلى دراسة فتح طرق وصول جديدة إلى مرافق طبية إضافية. بدأ الأمم المتحدة والمنظمات في إعداد خطة لإعادة تشغيل المستشفى الأوروبي كمرفق طبي إضافي".

فيما يلي النقاط الرئيسية للخطة:

القوات في الميدان: خمس فرق ستشارك في المناورة (36، 162، 98، 99 وفرقة غزة)، 12 كتيبة قتال مُركّبة وقيادتا لواءين إقليميين (شمالي وجنوبي). من بينها: ثلاث ألوية احتياط وكتيبات إضافية. ستُمدد مدة الخدمة لبعض كتائب الاحتياط لمدة 40-60 يوماً.

المرحلة التمهيدية للعملية: ابتداءً من الليلة الماضية، تتحرك قوات جفعاتي في قرية جباليا شمال مدينة غزة، ولواء هناحل واللواء السابع يتحركان في حي الزيتون جنوب مدينة غزة. سيحذر الجيش الإسرائيلي السكان مسبقًا وسيسمح لهم بالإخلاء. الحديث يدور عن بين 800 ألف إلى مليون مواطن سيضطرون للإخلاء كشرط عملياتي. المستشفيات في المنطقة قد تلقت بالفعل إشعارات إخلاء.

الخطة العملياتية: الجيش الإسرائيلي ينوي فرض حصار على المدينة وتعميق العملية حتى تحقيق سيطرة عملياتية في قلب مدينة غزة وفي مراكز ثقل حماس – حتى يمكن العمل بشكل كامل. في الجيش يقولون إنهم ينوون المناورة في مناطق لم يصل إليها مقاتلو الجيش الإسرائيلي حتى الآن.

سيتطور البرنامج على شكل موجات: تمت الموافقة على عدة خطط عمل والتطور سيستمر. على الرغم من أن الجزء الأكبر من أوامر الاستدعاء للاحتياط قد تم بالفعل، سيتم إصدار موجة إضافية من أوامر الاستدعاء للاحتياط في نوفمبر\تشرين أول، وموجة ثالثة في فبراير\شباط.

الجهد الإنساني: في هذه المرحلة توجد بالفعل أربعة مراكز توزيع ومن المتوقع بناء المزيد. كذلك، هناك نية لبناء مستشفيين ميدانيين إضافيين في نقاط استراتيجية لعلاج المواطنين في غزة.