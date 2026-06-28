ترامب يلوّح بتصعيد غير مسبوق ضد إيران بعد هجمات جوية أمريكية | تحديثات مستمرة
تقارير تفيد بأن الولايات المتحدة هاجمت إيران لليوم الثاني على التوالي • في الأمس، ادعى الحرس الثوري أنه رداً على الهجوم الأمريكي "هاجمنا عدة أهداف للجيش الأمريكي في المنطقة"
هاجمت الولايات المتحدة الليلة (بين السبت والأحد) في إيران مواقع مختلفة فيها مخازن صواريخ وطائرات مسيرة، وذلك رداً على "الهجوم على الناقلة في مضيق هرمز". ترامب هدد: "من المحتمل جداً أنهم لن يتعلموا أبداً وأننا سنصل إلى نقطة لن نكون فيها عقلانيين بعد الآن، وسنضطر إلى إنهاء المهمة عسكرياً التي بدأناها."
بث مباشر:
الجيش الأمريكي: استهداف 10 مواقع عسكرية داخل إيران في ضربات قرب مضيق هرمز
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) أن القوات الأمريكية نفذت خلال الساعات الماضية ضربات جوية وبحرية استهدفت 10 أهداف عسكرية داخل إيران وفي محيط مضيق هرمز، في إطار التصعيد العسكري المتواصل بين الجانبين.
وقالت “سنتكوم” في بيان إن العملية شاركت فيها وحدات من البحرية الأمريكية إلى جانب طائرات تابعة لسلاح الجو، واستهدفت مواقع عسكرية موزعة على عدة نقاط استراتيجية مرتبطة بالمنطقة البحرية الحساسة.
وأوضح البيان أن الضربات جاءت ضمن عمليات تهدف إلى “حماية حرية الملاحة” وردع التهديدات في المنطقة، دون تقديم تفاصيل إضافية حول طبيعة الأهداف أو حجم الخسائر.
الحرس الثوري يهدد: القواعد الأمريكية في المنطقة ستعيش “جحيمًا”
أصدرت قيادة البحرية في الحرس الثوري الإيراني تهديدات مباشرة ضد الولايات المتحدة، على خلفية الضربات الأمريكية الأخيرة، مؤكدة أن القواعد الأمريكية في المنطقة “ستشهد جحيمًا في الأيام المقبلة”، وفق تعبيرها.
وقالت القيادة، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إيرانية، إن ما وصفته بـ”القصف العشوائي الأمريكي” في منطقة سيريك لن يغيّر من واقع السيطرة على مضيق هرمز، في إشارة إلى التوتر المتصاعد في الممر الملاحي الاستراتيجي.
وأضافت أن استهداف السفن التي يُزعم أنها “تخالف القواعد” يأتي بهدف “فرض قواعد المرور” في المنطقة، محذرة السفن الأخرى من انتهاك التعليمات الإيرانية خلال عبورها.
كما شددت على أن أي تصعيد أمريكي إضافي سيقابل بردود أقسى، في وقت لم يصدر فيه تعليق فوري من الجانب الأمريكي بشأن هذه التهديدات.
تصعيد خطير في الخليج: إيران تعلن استهداف مواقع أمريكية في الكويت والبحرين
أعلن الحرس الثوري الإيراني أن قوات البحرية وذراع الجو-فضاء التابعة له نفذت عمليات مشتركة باستخدام صواريخ وطائرات مسيّرة استهدفت مواقع عسكرية أمريكية في كل من الكويت والبحرين، وذلك رداً على الضربات الأمريكية الأخيرة داخل إيران، وفق ما نقلته وسائل إعلام إيرانية.
وقال الحرس الثوري في بيان إن الولايات المتحدة نفذت هجمات على خمسة مواقع ساحلية إيرانية بذريعة مواجهة “انتهاكات” من قبل سفن بحرية، مؤكداً أن هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة.
وأضاف البيان أن أي سفن تُخالف التعليمات الإيرانية “ستُعامل بقوة أكبر”، محذراً من أن أي “اعتداءات معادية” ستواجه برد “حاسم ومضاعف”.
ووفق البيان، اعتبرت طهران أن خرق وقف إطلاق النار يتعارض مع ما وصفته بالمادة الأولى من مذكرة تفاهم إسلام آباد، مشيرة إلى أن استمرار التصعيد قد يؤدي إلى وقف كامل للمسارات الدبلوماسية.
كما توعدت القوات الإيرانية بالرد على أي هجمات مستقبلية، مؤكدة أن عملياتها تأتي في إطار “الدفاع عن السيادة” وفق تعبيرها، في وقت لم يصدر فيه تعليق فوري من الولايات المتحدة أو دول الخليج المعنية بشأن هذه التطورات.
سُمع دوي انفجارات في البحرين، ودوت صفارات الإنذار في البلاد.
ترامب يلوّح بتصعيد غير مسبوق ضد إيران بعد هجمات جوية أمريكية
نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصريحاً قال فيه إن طائرات أمريكية نفذت هجمات على مواقع يُعتقد أنها تستخدم لتخزين صواريخ وطائرات مسيّرة إيرانية، إضافة إلى مواقع رادار ساحلية، وذلك رداً على ما وصفه بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار.
وأضاف ترامب أن هذه الضربات تأتي في إطار الرد على التطورات الأخيرة، مشيراً إلى أن “الوقت قد يصل إلى مرحلة قد لا نكون فيها أكثر منطقية”، على حد تعبيره، ملمّحاً إلى احتمال تصعيد إضافي في حال استمرار المواجهات.
وفي السياق ذاته، حذر الرئيس الأمريكي من أن استمرار التصعيد قد يدفع إلى استكمال ما وصفه بـ“المهمة العسكرية” التي بدأت بالفعل، مؤكداً أن بلاده لن تستبعد أي خيارات مطروحة إذا استمرت الأعمال العدائية.
كما أشار ترامب إلى أن استمرار الوضع الحالي قد يؤدي إلى تداعيات كبيرة، في وقت لم يصدر فيه تعليق فوري من الجانب الإيراني بشأن هذه التصريحات أو بشأن طبيعة الأهداف التي تم استهدافها.
أكدت القيادة المركزية الأمريكية: لقد هاجمنا إيران ردًا على الهجوم الذي استهدف ناقلة النفط في وقت سابق في مضيق هرمز.
https://x.com/i/web/status/2070987021930102919
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