الحرس الثوري يهدد: القواعد الأمريكية في المنطقة ستعيش “جحيمًا”

أصدرت قيادة البحرية في الحرس الثوري الإيراني تهديدات مباشرة ضد الولايات المتحدة، على خلفية الضربات الأمريكية الأخيرة، مؤكدة أن القواعد الأمريكية في المنطقة “ستشهد جحيمًا في الأيام المقبلة”، وفق تعبيرها.

وقالت القيادة، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إيرانية، إن ما وصفته بـ”القصف العشوائي الأمريكي” في منطقة سيريك لن يغيّر من واقع السيطرة على مضيق هرمز، في إشارة إلى التوتر المتصاعد في الممر الملاحي الاستراتيجي.

وأضافت أن استهداف السفن التي يُزعم أنها “تخالف القواعد” يأتي بهدف “فرض قواعد المرور” في المنطقة، محذرة السفن الأخرى من انتهاك التعليمات الإيرانية خلال عبورها.

كما شددت على أن أي تصعيد أمريكي إضافي سيقابل بردود أقسى، في وقت لم يصدر فيه تعليق فوري من الجانب الأمريكي بشأن هذه التهديدات.