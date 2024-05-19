هذا هو شرط دولة الإمارات للمشاركة في إعمار قطاع غزة

أبدت دولة الإمارات العربية استعداداها المساعدة بإعادة إعمار قطاع غزة بعد الحرب، وذلك بشرط إقامة دولة فلسطينية تطالب الإمارات المشاركة في إدارتها وإعادة إعمارها. ووفقا للتقرير في هيئة البث الرسمية فإن الرؤية الإماراتية عرضت أمام رئيس القائمة الموحدة منصور عباس، الذي زار الإمارات الخميس الماضي.

مسؤولون مطلعون حول مضمون اجتماعات عباس في الإمارات قالوا خلال الحديث مع "كان" إن المواضيع المركزية التي طرحت كانت الحاجة الى وقف الحرب في غزة، الإفراج عن المختطفين الإسرائيليين، اليوم التالي بعد الحرب وأيضا مشاريع اقتصادية في المجتمع العربي تنوي الإمارات دعمها بعد أن تهدأ الأوضاع. وكما هو معروف زيارة عباس لم يتم تنسيقها مع وزارة الخارجية الإسرائيلية أو ديوان رئيس الحكومة وتم تنسيقها مباشرة مع المسؤولين الإماراتيين.

ووفقا لهؤلاء المسؤولين ذكر أن الإمارات، كباقي الجهات الدولية الأخرى، يشعرون بالإحباط من عدم وجود أفق سياسي لإنهاء الحرب وعدم وجود خطة منظمة من جانب الحكومة الحالية في إسرائيل لليوم التالي بعد الحرب. ووفقا لهم، في أبو ظبي سيكونون مستعدين للمشاركة بإدارة وإعمار غزة باليوم التالي بعد الحرب، فقط إن كانت هناك حكومة فلسطينية تسيطر أيضا في غزة والضفة الغربية.

ووفقا للرؤيا الإماراتية، يجب إقامة حكومة تكنوقراط فلسطينية واسعة في غزة تكون غير سياسية وتحصل على دعم جميع الأطراف في الساحة الفلسطينية.