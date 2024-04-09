استعدادات لعملية في رفح؟ تقرير - إسرائيل ستشتري 40 ألف خيمة لإخلاء المواطنين الغزيين

نحو عملية في رفح؟ مصدر إسرائيلي أفاد وكالة الأنباء أسوشيتد برس اليوم (الثلاثاء)، أن إسرائيل ستشتري 40,000 خيمة لإخلاء مئات الآلاف من المواطنين الفلسطينيين من المدينة في جنوب قطاع غزة، استعدادا لعملية برية محتملة للجيش الإسرائيلي في رفح.

أكثر من مليون فلسطيني، وهم أكثر من نصف سكان غزة، لجأوا إلى رفح بعد الحرب. ووفقا للتقرير، أعلنت إسرائيل عن خطة لإجلاء المواطنين استعدادًا للعملية، ونشرت وزارة الأمن أمس مناقصة لمزود الخيام.

وتعتبر رفح المعقل الأخير لحماس ورئيس الخكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أعلن عدة مرات منذ بداية الحرب عن خطته للعملية البرية للجيش الإسرائيلي في المنطقة، حيث أعلن أمس أن هناك تاريخًا للعملية المحتملة. في حين، تعارض الولايات المتحدة والمجتمع الدولي مثل هذه العملية، خشية وقوع كارثة إنسانية على نطاق ضخم. اليوم، أصدر قادة الأردن ومصر وفرنسا بيانًا مشتركًا فيه يحثون على وقف إطلاق النار وإطلاق سراح المختطفين على الفور، وتنفيذ حل الدولتين.