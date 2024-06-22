تقرير: الولايات المتحدة ستقدم الدعم الكامل لإسرائيل بحال اندلعت حرب واسعة في لبنان

تعهد مسؤولون كبار في إدارة بايدن خلال لقاءاتهم مع وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر ورئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي، بأن الولايات المتحدة ستقدم الدعم الكامل لإسرائيل في حال اندلاع حرب واسعة النطاق في لبنان، جاء هذا وفقا لما نقلته شبكة "سي ان ان" اليوم السبت.

وخلال اجتماعاتهم مع أعضاء الوفد الإسرائيلي برئاسة ديرمر وهنغبي، تعهد كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية بأن الولايات المتحدة ستوفر كل المساعدة الأمنية التي ستكون مطلوبة لإسرائيل في الحرب ضد حزب الله، على الرغم من أنه لن يتم إرسال جنود أمريكيين إلى المنطقة للمشاركة في القتال.

واجتمع درمر وهنغبي خلال زيارتهم الى واشنطن مع مجموعة من المسؤولين الأمريكيين بينهم وزير الخارجية أنتوني بلينن، مستشار الأمن القومي جيك سوليفان والمبعوث الأمريكي الى الشرق الأوسط بيرت مكجورت. وقال مسؤولون أمريكيين لشبكة "سي ان ان"، إنه تمت خلال الاجتماعات مناقشة وسائل لتخفيف التوتر على الحدود الشمالية مع إسرائيل، بهدف منع حرب شاملة.

التعهد بدعم أمريكي بالحرب ضد حزب الله تأتي على خلفية التوتر بالعلاقات بين واشنطن وإسرائيل، وذلك بعد نشر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو فيديو باللغة الإنجليزية اتهم خلاله الولايات المتحدة بأنها تأخر شحنات الأسلحة إلى إسرائيل.

وأثارت تصريحات رئيس الحكومة غضبا في إدارة بايدن وأدت الى الغاء اجتماع أمني حول التهديد الإيراني، بمشاركة درمر وهنغبي. وفورا بعد تشر الفيديو مع نتنياهو، قال وزير الخارجية الأمريكية أن الإدارة ستواصل فحص شحنة أسلحة لقنابل- لكن باقي الشحنات بقيت بدون تغيير. كما عقبت المتحدثة باسم الأبيض جان بيير وأوضحت في مؤتمر صحافي :"لا نفهم ما يقوله نتنياهو".