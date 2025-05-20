د. عصام ملكاوي : "حرب غزة ستفشل لأن لا علاقة للإسرائيلي بالأرض"

على ضوء استئناف إسرائيل العملية البرية في غزة، أكد د.عصام ملكاوي – أستاذ العلوم السياسية والاستراتيجية "أن الحرب ستفشل بسبب عدة عوامل من أهمها أن الأرض بالنسبة للفلسطيني أمر مقدس، لكن قيمتها أقل بالنسبة للإسرائيلي .. وقدرة الفلسطيني على تحمل الخسائر أكبر من الإسرائيلي". لمتابعة تصريحاته كاملة في الفيديو.

وأوضح ملكاوي خلال مشاركته في برنامج هذا المساء الذي تقدمه لورين وهبي "أن هذه الحرب لن تحقق أهدافها، نحن الآن أمام ما يسمى معادلة الصراع بين أي قوتين، وهذه المعادلة تقتضي بأن نعرف ثلاثة عوامل رئيسية أو عناصر، الأول، قيمة الشيء المتنازع عليه، وأثبتت هذه الحرب بأن قيمة الشيء المتنازع عليه وهي الأرض، بالنسبة للفلسطينيين هي أمر مقدس، لكن بالنسبة للإسرائيليين بعد فشل فرقة غزة وانهيار بأول ست ساعات وعزوف جنود احتياط ونظاميين وطيارين في الانخراط مرات عديدة للدخول في غزة ، أثبت أن قيمة الشيئ بالنسبة للإسرائيليين أقل من الفلسطينيين".

النقطة الأخرى هي مقدار الخسائر المحتملة لكل طرف، نرى أن أكثر من 200 الف ما بين قتيل وجريح ومفقود ومعاق في قطاع غزة، لو حصل هذا عند الإسرائيليين، لكانت انهزمت واستسلمت كليا...

أما العنصر الثالث، هو قدرة أي طرف على تحمل الخسائر، قدرة الفلسطينيين على تحمل الخسائر أكبر من قدرة إسرائيل على التحمل، لذلك كان خطأ عسكريا استخدام التدمير الممنهج لقطاع غزة كاملة، ولو بقيت غزة ببيوتها ونوافذها، لكان من الناحية العسكرية والقتالية ستتوفر لدى إسرائيل قدرة الوصول الى بعض القيادات أو أن تصل الى بعض الانفاق الرئيسية وتحرير الأسرى ، ولكنها ارتكبت برأيي خطأ فاذحا"

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