رئيسا المخابرات الأمريكية والبريطانية بمقال خاص: "نعمل بشكل متواصل على إعادة المختطفين"

خرج رئيسا المخابرات في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، بيل بيرنز وريتشارد مور، في مقال مشترك نشر اليوم (السبت) في صحيفة "فايننشال تايمز" حول التهديدات التي يتعرض لها النظام العالمي - روسيا والصين و"الإرهاب"، حول أهمية التطورات التكنولوجية و- وأيضاً حول الجهود المبذولة لإنهاء الحرب في غزة.

وجاء في المقال: "في الشرق الأوسط، استغلت منظمات المخابرات العامة ووكالة المخابرات المركزية قنواتنا الاستخباراتية لتشجيع ضبط النفس ووقف التصعيد". وأضاف: "أجهزتنا تعمل بشكل مستمر من أجل تحقيق وقف إطلاق النار والإفراج عن المختطفين، وهو ما قد ينهي معاناة المواطنين الفلسطينيين وخسائرهم الفادحة ويعيد المختطفين إلى وطنهم بعد 11 شهراً من الأسر الجهنمي على يد حماس".

وجاء في النص أيضا: "لقد لعب بيل بيرنز دوراً عملياً في جمع الأطراف في المفاوضات بمساعدة أصدقائنا المصريين والقطريين. ونواصل العمل معًا لخفض التوترات في المنطقة".

Haim Goldberg / Flash 90

ويشار إلى أنه علم بالأمس أن الولايات المتحدة تدرس التوقيع على اتفاق أحادي الجانب مع حماس لإطلاق سراح الرهائن الذين يحملون الجنسية الأمريكية، وذلك في أعقاب الضغوط التي مارستها عائلات المختطفين على إدارة جو بايدن لعقد صفقة مع حماس لا تشمل إسرائيل.

ومع ذلك، قال مسؤول أمريكي إن التوصل إلى اتفاق أحادي الجانب أمر غير مرجح، لكنهم يدرسونه، وقد قامت الإدارة بتجميع قائمة بأسماء السجناء الذين تحتجزهم الولايات المتحدة والذين قد يكون إطلاق سراحهم موضع اهتمام حماس. وقال مصدر إن هناك خمسة أشخاص في القائمة .