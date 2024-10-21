زوجة نتنياهو تعقب على استهداف مسيرة حزب الله لمنزلهما في قيساريا: "محاولة قتل رئيس الحكومة وأنا - تستهدفنا جميعًا"

نشرت زوجة رئيس الحكومة الإسرائيلية سارة نتنياهو، اليوم (الاثنين)، تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، أشارت فيها إلى إطلاق مسيرة باتجاه منزل الزوجين في قيسارية يوم السبت الماضي.

وكتبت زوجة نتنياهو في التدوينة: "أن محاولة قتل رئيس حكومة إسرائيل وأنا ليست مجرد محاولة شخصية، بل هي استهداف لنا جميعا، لشعب إسرائيل، لقيم وطريق شعبنا".

وأضافت: "شكرًا لكم من أعماق قلبي على كل الاهتمام والرسائل الدافئة من البلاد والعالم. في مثل هذا الوقت الصعب والصادم لنا جميعًا، نشعر بالاحتضان الدافئ والقوة التي تمنحونها للاستمرار، للوقوف شامخين في وجه كل تهديد، ونشد على أيدي جنودنا الشجعان".

وكما ذكرنا، فقد تم إطلاق طائرة مسيرة يوم السبت الماضي باتجاه منزل رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو الخاص في قيساريا، وذكر مكتب رئيس الحكومة أن نتنياهو وزوجته لم يكونا هناك وقت سقوط المسيرة في المدينة، وأنه لم تقع إصابات في الحادث. . في دائرة رئيس الوزراء، يُنظر إلى إطلاق المسيرة باتجاه منزل نتنياهو بصورة جدية – على افتراض أنه سيكون هناك رد فعل.