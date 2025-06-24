عندما رفع ترامب صوته على نتنياهو: المحادثة الصعبة بينهما حول إيران

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بينما كانت الطائرات المقاتلة الإسرائيلية تتواجد في المجال الجوي الإيراني، على بعد دقائق من الأهداف العشرين التي كان من المفترض أن تقصفها بعد إطلاق الصاروخ من إيران الذي حدث بعد وقف إطلاق النار، جرت مكالمة هاتفية اليوم (الثلاثاء) بين رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

أفاد مصدر مطلع لـ i24NEWS أن الرئيس ترامب رفع صوته على رئيس الحكومة الإسرائيلية: "أوقفوا الهجوم!". وتمكن رئيس الوزراء، وفقًا للمصدر، من قول جملة من الكلمات، منها شكر الرئيس الأمريكي عدة مرات.

قال مصدر مطلع على تفاصيل المحادثة لـ i24NEWS: "لم تكن محادثة سهلة بين نتنياهو والرئيس الأمريكي. من وجهة نظره، حقق ترامب إنجازًا، وأوضح أن لا أحد، سيُدمر هذا الإنجاز". في النهاية، صدرت أوامر لطياري سلاح الجو الإسرائيلي بوقف الهجوم، وكنوع من التسوية، هاجمت إسرائيل محطة رادار بالقرب من طهران، بعيدًا عن الرد الإسرائيلي المُخطط له.

كما ذكرنا سابقًا اليوم، أرسلت واشنطن أيضًا رسالة إلى إيران لوقف إطلاق النار. أرسل مسؤول أمريكي كبير رسالة إلى طهران عبر قطر: "كفى هراء، لا مزيد من إطلاق النار". أفاد مصدر إسرائيلي لـ i24NEWS أن هناك محاولة الآن لصياغة آلية وإجراءات مع الأمريكيين بشأن ما سيحدث في حال اكتشاف محاولات إيرانية لتجديد برنامجها النووي والصاروخي الباليستي، وكيف ستتصرف الولايات المتحدة وإسرائيل لإحباط هذه المحاولات.

في غضون ذلك، تسعى قطر لاستئناف المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران. وفي الساعات الأخيرة، أجرى القطريون، إلى جانب مبعوث ترامب، ويتكوف، محادثات مكثفة حول هذه القضية. وقد أوضحت إيران عدة مرات خلال الأسبوعين الماضيين أنه عندما توقف إسرائيل هجماتها، ستكون طهران مستعدة لإجراء محادثات مع الولايات المتحدة.