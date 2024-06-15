التغطية متواصلة| غارة إسرائيلية تستهدف عنصرا من حزب الله على دراجة نارية في جنوب لبنان
وبحسب التقرير، طلبت الولايات المتحدة من الدوحة والقاهرة ممارسة المزيد من الضغوط على حماس، لكنهما - كما يُزعم - غير مقتنعتين بإمكانية القيام بذلك، حيث قدمت حماس إجابة "إيجابية"
ذكرت صحيفة "الأخبار" اللبنانية المحسوبة على حزب الله أن "التقديرات المصرية والقطرية تشير إلى أن الأميركيين ينتظرون إعلان إسرائيل انتهاء العملية في رفح للحصول على اتفاق بشأن وقف إطلاق النار".
وبحسب التقرير، طلبت الولايات المتحدة من الدوحة والقاهرة ممارسة المزيد من الضغوط على حماس، لكنهما - كما يُزعم - غير مقتنعتين بإمكانية القيام بذلك، حيث قدمت حماس إجابة "إيجابية"
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حزب الله يطلق صاروخين على مطار جبل ميرون
أصاب صاروخان أطلقا من لبنان هذا الصباح قاعدة مراقبة الحركة الجوية العسكرية الإسرائيلية الحساسة في جبل ميرون.
ويقول الجيش الإسرائيلي إنه لم تقع إصابات و"لا ضرر لقدرات الوحدة" في الهجوم.
وتبنى حزب الله المسؤولية عن الحادث، مدعيا أنه استهدف المعدات في القاعدة بصواريخ موجهة.
الضفة الغربية.. تحذير دولي من "كارثة صحية" تطرق الأبواب
حذرت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، من تفاقم الأزمة الصحية في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل، حيث تؤدي القيود الصارمة والعنف والهجمات على المرافق الطبية إلى تعقيد الوصول إلى الرعاية.
ودعت الوكالة الأممية في بيان إلى "الحماية الفورية والفعالة للمدنيين والنظام الصحي في الضفة الغربية".
الجيش الأميركي يقول إنه دمر رادارات وسفناً حوثية
قالت القوات الأميركية إنها دمرت سفينتين سطحيتين غير مأهولتين في البحر الأحمر تابعتين للحوثيين في اليمن، بالإضافة إلى طائرة بدون طيار وسبعة رادارات سمحت للحوثيين باستهداف السفن.
وشن الحوثيون، عشرات الهجمات بطائرات بدون طيار وصواريخ على البحر الأحمر وخليج عدن منذ نوفمبر/تشرين الثاني، ووصفوها بأنها رد على الحرب بين إسرائيل وحماس.
وقالت القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، إنه خلال الـ 24 ساعة الماضية، "نجحت القوات في تدمير نظام جوي غير مأهول" تم إطلاقه فوق البحر الأحمر.
الجيش الإسرائيلي: إطلاق صاروخين من لبنان باتجاه ميرون
قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو هاجمت الليلة الماضية مبنى لحزب الله في قرية الكيلا بجنوب لبنان، بالقرب من المكان الذي أطلقت منه 10 صواريخ باتجاه المطلة.
وفي هذه الأثناء، قال الجيش إنه تم إطلاق صاروخين هذا الصباح رصدت من الأراضي اللبنانية باتجاه منطقة ميرون
المسؤولون الأميركيون يقيمون: الهجمات الإسرائيلية في عمق لبنان - تحضير لهجوم واسع النطاق
أثارت الهجمات الصاروخية التي أطلقت هذا الأسبوع من لبنان ومقتل طالب عبد الله مخاوف المسؤولين الأميركيين من أن يؤدي التصعيد إلى قتال أوسع نطاقاً بين حزب الله وإسرائيل. وفق لشبكة سي بي إس.
وأعرب المسؤولون الأمريكيون عن قلقهم بشأن عدة سيناريوهات، وأخبروا الشبكة الأمريكية أنهم يفسرون الهجمات الأخيرة في عمق لبنان على أنها تحضير لهجوم واسع النطاق وواسع النطاق من قبل الجيش الإسرائيلي في المنطقة.
ويشعر المسؤولون بالقلق من أن إسرائيل ستبدأ حربًا ضد حزب الله وهو أمر لن يتمكن من إنهائه بدون الدعم الأمريكي
مسؤول أمريكي : الولايات المتحدة تستعد لإزالة رصيف غزة بشكل مؤقت بسبب ظروف البحر
يستعد الجيش الأمريكي لإزالة رصيفه الإنساني بشكل مؤقت قبالة ساحل غزة بسبب الظروف البحرية المتوقعة، حسبما قال مسؤول أمريكي، في أحدث تحد للجهود التي أعاقها سوء الأحوال الجوية منذ بدء تنفيذها في مايو.
استأنف الرصيف العسكري الأميركي العائم قبالة غزة للتو جلب المساعدات الإنسانية إلى القطاع بعد تعليقه خلال عطلة نهاية الأسبوع.
وقال المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إنه من المرجح أن يتم نقل الرصيف إلى ميناء أشدود الإسرائيلي حتى تتحسن ظروف البحر.