التغطية متواصلة| غارة إسرائيلية تستهدف عنصرا من حزب الله على دراجة نارية في جنوب لبنان

ذكرت صحيفة "الأخبار" اللبنانية المحسوبة على حزب الله أن "التقديرات المصرية والقطرية تشير إلى أن الأميركيين ينتظرون إعلان إسرائيل انتهاء العملية في رفح للحصول على اتفاق بشأن وقف إطلاق النار".

وبحسب التقرير، طلبت الولايات المتحدة من الدوحة والقاهرة ممارسة المزيد من الضغوط على حماس، لكنهما - كما يُزعم - غير مقتنعتين بإمكانية القيام بذلك، حيث قدمت حماس إجابة "إيجابية"

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