بايدن: "أعرف كيف ومتى سترد إسرائيل على الهجوم الصاروخي الإيراني"

بحسب تقرير لوكالة "رويترز"، قال الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم (الجمعة)، إنه يعرف كيف - ومتى - سترد إسرائيل على الهجوم الإيراني.

اضافة لذلك - قال بايدن إن هناك إمكانية للعمل على وقف إطلاق النار في لبنان - لكن هذا الإجراء سيكون أكثر صعوبة في غزة.

يشار الى أن وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت تحدث الثلاثاء مع عائلات منتدى "هجفوراة" (البطولة) وتطرق الى الهجوم المرتقب في ايران :"إسرائيل سترد وقريبا، هذا سيكون ردا قاتلا ودقيقا".