بايدن: "أعرف كيف ومتى سترد إسرائيل على الهجوم الصاروخي الإيراني"
علاوة على ذلك - قال رئيس الولايات المتحدة أن هناك إمكانية للعمل على وقف إطلاق النار في لبنان - لكن هذا الإجراء سيكون أكثر صعوبة في غزة. • قبل بضعة أيام، أعلن غالانت أن الهجوم الإسرائيلي سيحدث "قريبا"
i24NEWS
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بحسب تقرير لوكالة "رويترز"، قال الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم (الجمعة)، إنه يعرف كيف - ومتى - سترد إسرائيل على الهجوم الإيراني.
اضافة لذلك - قال بايدن إن هناك إمكانية للعمل على وقف إطلاق النار في لبنان - لكن هذا الإجراء سيكون أكثر صعوبة في غزة.
يشار الى أن وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت تحدث الثلاثاء مع عائلات منتدى "هجفوراة" (البطولة) وتطرق الى الهجوم المرتقب في ايران :"إسرائيل سترد وقريبا، هذا سيكون ردا قاتلا ودقيقا".
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