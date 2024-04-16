تقرير: إسرائيل قررت كيف سيكون الرد على هجوم ايران

ذكرت هيئة البث الرسمية "كان" أن إسرائيل قررت كيف سيكون الرد على هجوم الصواريخ الإيراني، حاليا في إسرائيل ينتظرون "استغلال الفرصة". وجاء الاتفاق على خلفية خلافات كبيرة في القيادة الإسرائيلية حول توقيت وطبيعة الرد. وطالب بعض الوزراء انتظار التفاهمات حول موضوع التحالف الدولي، في حين رأى آخرون ضرورة التحرك الفوري.

في المقابل، توجد ضغوطات دولية على إسرائيل لعدم اتخاذ خطوات تصعيد كبير يمكن أن تؤدي الى تدهور المنطقة الى حرب كبرى بين إسرائيل وايران. وأوضح مسؤول ديبلوماسي لـ"كان" إن الدول الأوروبية مستعدة "للذهاب بعيدا" من ناحية العقوبات على ايران.

وعلى صعيد متصل، أوصى وزراء في الحكومة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بمهاجمة منشآت حساسة في ايران ردا على الهجوم ليلة السبت الأحد. النقاشات في القيادة الإسرائيلية متواصلة، غالبية متخذي القرار يعتقدون أنه يجب القيام بنشاط عسكري بأقرب فرصة. ووفقا لمسؤول حكومي كبير، مع مرور كل يوم،تتضاءل فرص وقوع ضربة انتقامية كبيرة في إيران.