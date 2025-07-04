مقتل جندي إسرائيلي في شمال قطاع غزه

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أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم (الجمعة) مقتل الرقيب يائير إلياهو، 19 عامًا، وهو جندي هندسة قتالية في اللواء الشمالي، في حادث عملياتي شمال قطاع غزة. وارتفع عدد ضحايا الحرب إلى 882.

وقع الحادث في الصباح الباكر، خلال هجوم شنه اللواء الشمالي في بيت حانون. سقطت مركبة هندسية في حفرة واصطدمت بمركبة أخرى كانت تعمل بالقرب منها، وكان يائير يقودها آنذاك.

ويوم الأربعاء، أُعلن عن مقتل الرقيب يانيف ميخالوفيتش، 19 عامًا، من رحوفوت، وهو جندي مدرعات في الكتيبة 82، تشكيل "عاصفة الجولان" (7)، في معركة في الشجاعية شمال قطاع غزة بنيران آر بي جي من مسلحين. وفي الحادث الذي سقط فيه الرقيب ميخالوفيتش، أصيب خمسة جنود آخرين بنيران مسلحين تجاه القوة التي كانت في الدبابة ودخلت المبنى.