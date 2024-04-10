تقرير: مقتل أبناء إسماعيل هنية حازم وأمير ومحمد في غارة إسرائيلية في مخيم الشاطئ بغزة

أفادت تقارير بمقتل 6 أفراد من عائلة إسماعيل هنية قبل قليل بغارة إسرائيلية على سيارة في مخيم الشاطئ بغزة.

وفي حديث له مع الجزيرة قال هنية: بهذه الآلام والدماء نصنع الآمال والمستقبل والحرية لشعبنا ولقضيتنا ولأمتنا.

ووفق التقارير فإن المستهدفين في الغارة هم: ابن إسماعيل هنية حازم هنية وابنته أمل وابنه أمير هنية، وابنه خالد وابنته رزان وابنه محمد هنية وحفيدة أخرى مصابة بشكل حرج.

وفي تعقيب له على النبأ المجلجل قال هنية: "نقول للاحتلال إن هذه الدماء لن تزيدنا إلا ثباتا على مبادئنا وتمسكنا بأرضنا. لن ينجح العدو في أهدافه ولن تسقط القلاع. ما فشل العدو في انتزاعه من القتل والدمار والإبادة لن يأخذه في المفاوضات.

وأضاف: "إن العدو يتوهم إذا ظن أننا بقتل أبنائي سنغير مواقفنا. إن دماء أبنائي ليست أغلى من دماء أهلنا الشهداء في غزة، فكلهم أبنائي. دماء أبنائي تضحيات على طريق تحرير القدس والأقصى. لن نتردد ولن نتراجع، وسنواصل طريقنا لتحرير القدس والأقصى.