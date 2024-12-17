مسؤول في حماس لـ "واشنطن بوست": "تخلينا عن المطلب بالانسحاب الكامل لإسرائيل من القطاع كشرط للاتفاق"

ذكرت صحيفة واشنطن بوست اليوم (الثلاثاء) أن حماس مستعدة لتقديم تنازلات في صفقة تسمح بعودة المختطفين. وبحسب التقرير فإن هناك اقتراحا جديدا على طاولة المفاوضات يتضمن وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما يتم خلاله تبادل الرهائن الإسرائيليين مقابل سجناء فلسطينيين.

وقال مسؤول في حماس للصحيفة إن الخطة المقترحة تتضمن تنازلات كبيرة من جانب الحركة التي أبدت استعدادها للتخلي عن مطالبها السابقة بإنهاء الحرب والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية كشرط أساسي للاتفاق. ويدعي المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بالتحدث إلى وسائل الإعلام، أن المنظمة لا تزال تصر على السماح للفلسطينيين بالعودة إلى شمال قطاع غزة.

IDF spokeman

فحماس، بحسب صحيفة واشنطن بوست، في أدنى مستوياتها، وقدراتها السلطوية أصغر مما كانت عليه في الماضي، وقد تحول قتالها إلى حرب العصابات. وقال العديد من السكان في التقرير إنهم يكافحون من أجل البقاء على قيد الحياة بسبب الجوع والتهجير والهجمات الإسرائيلية. وأدت هذه الظروف إلى قيام حماس في الأسبوع الماضي بتخفيف حدة موقفها علناً في المفاوضات مع إسرائيل.

وقال رامي، عضو حماس والموظف الحكومي: "هناك تغير ملحوظ في الرأي العام، وهناك الآن رغبة قوية في إنهاء الحرب بأي ثمن". ومع ذلك، على حد قوله، "لا يمكن القضاء على حماس، لأنه لا يوجد بديل حقيقي".