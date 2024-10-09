تقرير: "السنوار يأمر بإحياء العمليات الانتحارية في إسرائيل"

نشرت صحيفة وول ستريت جورنال اليوم (الأربعاء) أن زعيم حركة حماس يحيى السنوار أمر مؤخرا بإحياء أسلوب العمليات الانتحارية في إسرائيل. ولنتذكر أن حماس أوقفت الهجمات الانتحارية إلى حد كبير منذ عقدين من الزمن، بعد الانتفاضة الثانية ـ على ما يبدو لأن كبار مسؤولي المنظمة في ذلك الوقت أدركوا أن هذه الهجمات لم تحقق أهدافها السياسية.

كما أفادت التقارير أن الأمر بتنفيذ العمليات الانتحارية في إسرائيل جاء قبل أيام قليلة من محاولة الهجوم في تل أبيب، والتي وصل فيها جعفر سعد سعيد منى، العضو الفلسطيني في الجناح العسكري لحركة حماس، إلى تل أبيب، وانفجر بالخطأ داخل شاحنة دون أن يتسبب في وفيات سوى نفسه. وأصيب أحد المارة في الهجوم.

وبحسب التقرير، فإنه بعد مقتل منى خلال محاولة تنفيذ الهجوم، تم نشر مقطع فيديو ظهر فيه وهو يقول "يا لها من نعمة أن عظامي تتحول إلى أشلاء تمزق اليهود الصهاينة الغاصبين إرباً إرباً. هذا هو الجهاد أو النصر أو الشهادة".

ومع ذلك، كما هو مكتوب في التقرير، "فإن الكثيرين داخل منظمة حماس لا يرون التعليمات الجديدة - خوفا من أن تفقد المنظمة شرعيتها. على مر السنين، انقسمت المنظمة بين متطرفين و’أكثر اعتدالا’، ولا شك أن السنوار ينتمي إلى المجموعة الأولى - باعتباره أحد أكثر الأعضاء تطرفا على الإطلاق في المنظمة. والآن، بعد اغتيال إسماعيل هنية، يتجه التنظيم نحو التطرف".

Yehoshua Yosef/Flash 90

في المقابل، اعتبر هنية الذي اغتيل أكثر "اعتدالا" - وآمن بضرورة عرض حماس كمنظمة سياسية شرعية. في المقابل، رأى السنوار أن هنية "لم يساهم بما فيه الكفاية" في النضال، لأنه لم يقض ما يكفي من الوقت في السجون الإسرائيلية.

وقال ماثيو ليفيت، وهو باحث بارز في معهد واشنطن، والذي ألف كتاباً عن المنظمة: "في عهد السنوار، يمكنك أن تتوقع أن تصبح حماس منظمة أصولية أكثر تشددا وتطرفاً". ولنتذكر أن السنوار مسؤول أيضًا عن هجوم 7 أكتوبر الدموي.

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بعد التغييرات التي طرأت على التنظيم، بدأ مسؤولو حماس - رغم إشادتهم بالهجوم الدموي - في انتقاد السنوار وبدأوا يصفونه بأنه مصاب "بجنون العظمة"، بحسب مسؤولين عرب وفي حماس. وقالوا أيضًا إنه مع تقدم الحرب، أصبح أكثر فأكثر مصاب بجنوب العظمة، خاصة فيما يتعلق بالحرب ودوره فيها.