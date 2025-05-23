خبير إسرائيلي: "حماس برا برا لا كحزب سياسي ولا كقوة سلطوية"

على خلفية عودة الوفد الاسرائيلي من الدوحة ووصول المباحثات الى طريق مسدود، واعلان نتنياهو عن شروط إنهاء الحرب، قال رئيس وحدة الاستخبارات الاسرائيلية 8200 السابق حنان جيفن إن "النقطة الرئيسية التي تريدها إسرائيل هي أن تسمع شعار حماس برا " لمتابعة تصريحه كاملا في الفيديو.

وقال جيفن خلال مشاركته في برنامج هذ المساء الذي يقدمه أدهم حبيب الله إن "النقطة الرئيسية التي تريدها إسرائيل من خلال المفاوضات، هو ان تسمع شعار حماس برا برا، ان لا تبقى حماس في غزة، حماس تعتقد انه يمكنها تحقيق خطتها الاصلية ، بدفع إسرائيل على الانسحاب وان تعود للسيطرة كما كان من قبل، المشكلة الان،ان قيادة حماس في غزة لم تعد موجودة، وقيادة حماس في الدوحة لا نسمعها، على ما يبدو لا يوجد من يتخذ القرارات في حماس، رئيس الحكومة اوضح بشكل لا لبس فيه، ان وقف اطلاق النار سيكون مؤقت حتى يفهم الفلسطينيون ضرورة تطبيق حماس برا برا"

رابط الحلقة كاملة :