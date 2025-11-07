التغطية متواصلة| الحوثيون يزعمون إطلاق أكثر من 1800 صاروخ وطائرة مسيرة باتجاه إسرائيل خلال العامين المنصرمين

قال زعيم أنصار الله، عبد الملك الحوثي، في افتتاح الدورة الرابعة والثلاثين للمؤتمر القومي العربي في بيروت، "بلغ إجمالي العمليات العسكرية التي نُفذت دعمًا لغزة 1830 عملية، شملت صواريخ باليستية وصواريخ مثبتة بزعانف، وطائرات مسيرة، وسفنًا حربية".

وفي السياق شدد الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، خلال لقاء مع ناشطي الاقتصاد الرقمي، اليوم الجمعة، إن "إيران مستعدة لإجراء محادثات بشأن برنامجها النووي لكن ليس برنامج الصواريخ"، مؤكداً على أن "طهران لن تتخلى عن برنامجها النووي أو برنامجها الصاروخي الدفاعي".

لمتابعة التغطية السابقة انقر هنا