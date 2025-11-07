التغطية متواصلة| الحوثيون يزعمون إطلاق أكثر من 1800 صاروخ وطائرة مسيرة باتجاه إسرائيل خلال العامين المنصرمين
مسعود بزشكيان:"إيران مستعدة لإجراء محادثات بشأن برنامجها النووي لكن ليس برنامج الصواريخ"، مؤكداً على أن "طهران لن تتخلى عن برنامجها النووي أو برنامجها الصاروخي الدفاعي".
قال زعيم أنصار الله، عبد الملك الحوثي، في افتتاح الدورة الرابعة والثلاثين للمؤتمر القومي العربي في بيروت، "بلغ إجمالي العمليات العسكرية التي نُفذت دعمًا لغزة 1830 عملية، شملت صواريخ باليستية وصواريخ مثبتة بزعانف، وطائرات مسيرة، وسفنًا حربية".
وفي السياق شدد الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، خلال لقاء مع ناشطي الاقتصاد الرقمي، اليوم الجمعة، إن "إيران مستعدة لإجراء محادثات بشأن برنامجها النووي لكن ليس برنامج الصواريخ"، مؤكداً على أن "طهران لن تتخلى عن برنامجها النووي أو برنامجها الصاروخي الدفاعي".
لمتابعة التغطية السابقة انقر هنا
إسرائيل تضع المدعية العسكرية السابقة قيد الإقامة الجبرية
أصدر قاضٍ إسرائيلي، اليوم الجمعة، أمراً بإطلاق سراح المدعية العسكرية السابقة، يفعات تومر-يروشالمي، ووضعها تحت الإقامة الجبرية لمدة 10 أيام في منزلها، وذلك بعد اعتقالها على خلفية تسريب مقطع مصور يظهر جنوداً إسرائيليين يسيئون معاملة أسرى فلسطينيين في معتقل سديه تيمان، حسبما أفادت به صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".ومنع القضاء يروشالمي من الاتصال بأي شخص مرتبط بالقضية لمدة 55 يوماً، إذ يُشتبه في ارتكابها "جرائم احتيال وانتهاك الثقة، وإساءة استخدام منصبها، وعرقلة العدالة، والكشف غير القانوني عن مواد تتعلق بدورها في تسريب الفيديو للإعلام".
وفي تطور جديد مرتبط بالقضية، أفادت القناة 12 الإسرائيلية، بأن امرأة في الخمسينيات من عمرها عثرت على هاتف على شاطئ بالقرب من تل أبيب، يُشتبه في أنه يخص المدعية العسكرية الإسرائيلية السابقة.