دعوى قضائية ضد إيران وسوريا وكوريا الشمالية بالولايات المتحدة بسبب هجمات السابع من أكتوبر

نشرت رابطة مكافحة التشهير - المنظمة اليهودية الأمريكية التي تعمل على القضاء على ظاهرة معاداة السامية في العالم - اليوم (الاثنين) تدوينة على موقع إكس (تويتر سابقا)، أعلنت فيها أنها ستقاضي إيران وسوريا وكوريا الشمالية، بزعم مساعدة حماس في تنفيذ هجمات السابع من أكتوبر.

https://x.com/i/web/status/1807821964049821963 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

وجاء في المنشور الذي نشرته المنظمة أن "الدول التي ترعى الإرهاب يجب أن تكون مسؤولة عن أفعالها". وأفيد أيضًا أنه تمت مقاضاة الدول في إطار دعوى قضائية فيدرالية.

ويشار الى أنه قبل أسبوع علم أن أكثر من 100 إسرائيلي من الناجين في السابع من أكتوبر قدموا دعوى ضد وكالة "اونروا" التابعة للأمم المتحدة والمسؤولين فيها.

وقدمت الدعوى، للمحكمة المركزية للمنطقة الجنوبية في نيويورك، وتتهم اونروا ومسؤوليها بمساعدة حماس في هجوم السابع من أكتوبر. مكتب الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيرش بعث الى i24NEWS :"الأمم المتحدة بما يشمل اونروا، تتمتع بحصانة من الإجراءات القضائية، وأيضا موظفو الأمم المتحدة، بما يشمل هؤلاء الذين يعملون في أونروا"..