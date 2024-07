دعوى قضائية ضد إيران وسوريا وكوريا الشمالية بالولايات المتحدة بسبب هجمات السابع من أكتوبر

نشرت رابطة مكافحة التشهير - المنظمة اليهودية الأمريكية التي تعمل على القضاء على ظاهرة معاداة السامية في العالم - اليوم (الاثنين) تدوينة على موقع إكس (تويتر سابقا)، أعلنت فيها أنها ستقاضي إيران وسوريا وكوريا الشمالية، بزعم مساعدة حماس في تنفيذ هجمات السابع من أكتوبر.

