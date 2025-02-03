تشاؤم في إسرائيل بخصوص إكمال الخطوات التالية من الصفقة

مسؤولون سياسيون يخفضون التوقعات بخصوص الاحتمالات لاستكمال المراحل القادمة من صفقة المختطفين. جاء هذا وفقا لما أفاد به المراسل السياسي لـ i24NEWSالعبرية غاي عزرئيل.

وبحسب المصادر فإن الجزء التالي من المحادثات أكثر تعقيدا بكثير من المرحلة الأولى، حيث يفترض أن حماس ستجد صعوبة بالغة في الموافقة على إطلاق سراح جميع المختطفين، وإسرائيل من جانبها ستجد صعوبة في ذلك. الالتزام بإنهاء الحرب دون تحقيق أهدافها، على ضوء أن حماس لا زالت تسيطر على الجانبين المدني والعسكري للقطاع.

إن المحادثات هي في الواقع محاولة لإيجاد صيغة تجعل الصفقة ممكنة، ليس مع حماس بل مع الولايات المتحدة. اللقاء مع ويتكوف اليوم هو تحضير للقاء الغد. يمكن أن تتعلم من حقيقة أن هناك أكثر من اجتماع غدًا، أي العشاء والاجتماع الأولي، ومن المتوقع إجراء المزيد من المناقشات الطويلة. في الوقت نفسه، هناك جهود جارية لتمديد المرحلة الأولى، لكن ليس من الواضح بأي شكل وما إذا كانت إسرائيل ستنسحب بالفعل من محور فيلادلفيا.