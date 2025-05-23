محلل إسرائيلي: "إسرائيل في طريقها لتكون منبودة كجنوب إفريقيا سابقا"

على خلفية تلويح عدد من الدول الاوروبية بفرض عقوبات واجراءات ضد إسرائيل، قال المحلل الإسرائيلي يوآف شتيرن إن "إسرائيل في طريقها لتكون منبوذة كجنوب إفريقيا سابقا" حيث أن هذه العقوبات ستتفاقم وسيفرض غيرها. لمشاهدة تصريحاته في الفيديو المرفق.

وأوضج شتيرن خلال مشاركته في برنامج هذا المساء الذي يقدمه أدهم حبيب الله إن :"سموتريش وبن غفير لديهما ايديلوجية واضحة وهما يفهمان ماذا يعني تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة ولما يسمى ترانسفير ، والاستيطان بدل الفلسطينيين في غزة، يفهمون ذلك ومعنيون بذلك، بالمناسبة، هذه ليست حالة نتنياهو، البعض في العالم يعتقد ذلك جرائم حرب، وستكون العقوبات في العالم ضد الاسرائيليين، بشكل عام كبيرة جدا، وهم على استعداد لتحمل ذلك، لانه بالنسبة لهم ما يعتقدونه ارض أسرائيل الكبرى وتهجير الفلسطينيين من هنا أهم من اي موضوع آخر، لكن غالبية الاسرائيليين بما في ذلك أعضاء في الليكود، لا يريدون أن يكونوا في عزلة دولية وعلى هامش المحافل الدولية وان يتحولوا مثل جنوب افريقيا في حينة".

وقال انه يعتقد ان اسرائيل في طريقها لأن تصبح مثل جنوب افريقيا " أعتقد أن هذه هي بداية الطريق، ستلي بعد هذه العقوبات، عقوبات اخرى تفرض قيود على الاسرائيليين الدخول الى اوروبا، الاستيراد، التجارة بشكل عام"

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