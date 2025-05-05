ترامب: سنساعد الناس في غزة للحصول على الطعام، حماس تأخذ كل طعامهم

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، مساء اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة ستساعد الفلسطينيين في غزة في الحصول على الغذاء. وقال "حماس تأخذ كل طعامهم، لقد تم التعامل معهم بشكل غير عادل للغاية من قبل حماس".

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هذا وأفاد موقع "أكسيوس" الأميركي، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة وإسرائيل وممثلين عن صندوق دولي جديد، على وشك الاتفاق على آلية لاستئناف نقل المساعدات الإنسانية إلى غزة، دون أن تتولى حماس إدارة المساعدات.

وبحسب التقرير الذي استند إلى مصدرين إسرائيليين وأميركيين مطلعين على الخطة التي تتشكل، فإن إسرائيل ستنشئ مجمعات محمية في غزة، وسيتمكن المواطنون من التوجه إليها مرة واحدة في الأسبوع لتلقي حزمة مساعدات عائلية. ومن المقرر أن تستمر حزمة المساعدات لمدة سبعة أيام.

وستكون شركة أمريكية خاصة مسؤولة عن توزيع المساعدات وتوفير الأمن في المواقع. ولن يتواجد الجيش الإسرائيلي في المجمعات نفسها ولن يشارك في توزيع المساعدات، لكنه سيتولى تأمين المنطقة العامة.

وصرحت مصادر إسرائيلية لموقع أكسيوس إن النية هي تفعيل آلية المساعدات الجديدة قبل توسيع الحملة البرية في غزة، وهي الخطوة التي من المتوقع أن تتم هذا الشهر، إذا لم يكن هناك تقدم في صفقة المختطفين.