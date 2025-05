ترامب: سنساعد الناس في غزة للحصول على الطعام، حماس تأخذ كل طعامهم

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، مساء اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة ستساعد الفلسطينيين في غزة في الحصول على الغذاء. وقال "حماس تأخذ كل طعامهم، لقد تم التعامل معهم بشكل غير عادل للغاية من قبل حماس".

