الإعلان عن مقتل جندي إسرائيلي في القتال جنوب قطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي أن الرقيب أوري إسحاق حداد قُتل خلال معارك في جنوب قطاع غزة صباح الاثنين.

وهو يبلغ من العمر 21 عامًا، من سكان مدينة بئر السبع جنوب إسرائيل، خدم في الكتيبة 931 التابعة للواء ناحل.

وعلمت عائلته نبأ وفاته. وسيتم دفنه في وقت لاحق اليوم الاثنين في مقبرة جبل هرتسل في في مدينة القدس.

عدد القتلى من الجنود الإسرائيليين في الحرب في غزة وصل إلى 314 جنديًا إسرائيليًا.

ويشار إلى أنه أصيب في نفس الحادث ثمانية جنود إسرائيليين ثلاثة منهم حالتهم خطيرة.