توثيق خاص لعملية 'سهام الباشان' التي استهدفت تدمير أسلحة استراتيجية في سوريا

أجرى الجيش الإسرائيلي، بقيادة أمان، خلال الأسابيع الأخيرة تقييما شاملا للوضع الداخلي في سوريا. وفي ظل الاستعدادات الأولية لانهيار نظام الأسد، استعد سلاح الجو بخطة هجومية واسعة النطاق لتدمير القدرات العسكرية المتقدمة على الأراضي السورية، بما في ذلك الأسلحة الاستراتيجية.

في الأيام القليلة الماضية، ألحقت مئات الطائرات المقاتلة والطائرات المسيرة أضرارًا جسيمة بالأسلحة الأكثر استراتيجية في سوريا وهي الطائرات المقاتلة والمروحيات، وصواريخ سكاد، والطائرات بدون طيار وصواريخ كروز، والصواريخ الساحلية، وصواريخ أرض جو، وصواريخ أرض جو وصواريخ أرض-أرض والرادارات والقذائف، وأكثر من ذلك.

وأدت معظم الهجمات إلى إلحاق أضرار جسيمة بنظام الدفاع الجوي السوري وتدمير أكثر من 90% من صواريخ أرض-جو الاستراتيجية التي تم تحديد موقعها.

يعد سلاح الجو السوري من أقوى القوات الجوية في الشرق الأوسط ويعتبر ضربه إنجازًا كبيرًا لتفوق سلاح الجو الإسرائيلي.

كما تم الهجوم على قواعد لسلاح الجو السوري، ومن القواعد التي تم الهجوم عليها مطار "T4" في المنطقة الشمالية بدمشق حيث يتواجد سربان من سلاح الجو السوري، سرب SU-22 وSU-24، تم تدميرها. القاعدة الأخرى التي تعرضت للهجوم هي مطار "بلي"، وكان المطار يضم ثلاثة أسراب مقاتلة. وعلى بعد حوالي 1.5 كيلومتر من هذه القاعدة، تم أيضًا مهاجمة موقع لتخزين صواريخ أرض-أرض وقذائف صاروخية.

بالإضافة إلى ذلك، هاجم سلاح الجو مواقع إنتاج وتخزين مركزية، بما في ذلك موقع في منطقة حمص. ويعد هذا الموقع الرائد في مشروع السكاد السوري ويعتبر من أهم البنى التحتية في الصناعة الإنتاجية السورية "سيريس".