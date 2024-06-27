تغطية متواصلة|| تقرير: بعثة قطرية ستجتمع مع ممثلين من حزب الله في محاولة لمنع حرب مع إسرائيل

اليوم 265 من الحرب: أفاد الإعلام السوري خلال الليل (من الأربعاء إلى الخميس) عن مقتل شخصين في ضربة إسرائيلية في جنوب البلاد. في الوقت نفسه، أفادت مصادر إعلامية فلسطينية أن قوات الجيش الإسرائيلي عملت في جنين لاعتقال المطلوبين، بينما تتواصل الحرب في عدة مناطق في قطاع غزة والتي أدت حتى الآن الى مقتل آلاف الفلسطينيين من المدنيين منذ بداية الحرب وفقا لما أعلنته وزارة الصحة في غزة، في حين قتل أكثر من 300 جندي إسرائيلي جراء هذا القتال.

إحصاءات الجيش تعارض تقارير الأمم المتحدة ووسائل الإعلام العالمية حول حجم الدمار في غزة كشفت بيانات رسمية للجيش الإسرائيلي، نشرت لأول مرة على موقع "واينت"، أن 16% فقط من المباني الدائمة في قطاع غزة دمرت منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر 2023 حتى الشهر الماضي. وبالمقارنة، تم تدمير 36% من المباني المؤقتة في القطاع، مثل الحظائر والشقق والمخيمات والمواقع الزراعية. عائلات الضحايا والنازحين يقدمون التماسًا للمحكمة العليا لتشكيل لجنة تحقيق في كارثة 7 أكتوبر قدمت العائلات الثكلى والأسر النازحة وأقارب المختطفين التماسًا إلى المحكمة العليا صباح اليوم (الخميس) يطالبون فيه بتشكيل لجنة تحقيق ولائية للتحقيق في كارثة 7 أكتوبر. يشمل الملتمسون عائلات ثكلى وأشخاص تم إجلاؤهم من جنوب وشمال البلاد، وجميعهم تأثروا بشكل مباشر بالإغفال. قوات الجيش الإسرائيلي من القوات الخاصة، مع قوات حرس الحدود والشاباك نشطت الليلة لإحباط أنشطة مسلحة في مخيم جنين بيانات الجيش الإسرائيلي: 16% من المباني الدائمة في قطاع غزة دمرت منذ السابع من أكتوبر تظهر البيانات الرسمية للجيش الإسرائيلي أن 16% من المباني الدائمة في قطاع غزة دمرت منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر وحتى الشهر الماضي، ، بحسب هذه البيانات تدمير 36% من المباني المؤقتة في قطاع غزة خلال عملياتها الهجومية، مثل الحظائر والشقق والمخيمات والمواقع الزراعية التي قال الجيش أن مسلحي حماس قاموا باستخدامها. يديعوت أحرونوت: العائلات تطالب بالتحقيق مع القيادة السياسية والأمنية وكل مسؤول عن القرارات التي أدت للمأساة الولايات المتحدة تقدم لإسرائيل مساعدات أمنية بقيمة 6.5 مليار دولار منذ أكتوبر كشفت صحيفة "واشنطن بوست" صباح اليوم (الخميس) أن الولايات المتحدة قدمت مساعدات أمنية لإسرائيل بقيمة 6.5 مليار دولار منذ 7 أكتوبر، وتم تحويل نصفها تقريباً في مايو. جاءت هذه المعلومات بعد مناقشات بين وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت ومسؤولين أمريكيين في واشنطن، على خلفية انتقادات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لإدارة بايدن بتأخير شحنات الأسلحة. يديعوت أحرونوت: العائلات تطالب بالتحقيق مع القيادة السياسية والأمنية وكل مسؤول عن القرارات التي أدت للمأساة