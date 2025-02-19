أبناء عائلة بيباس وعودد ليفشيتز هم المختطفين الإسرائيليين الذين سيفرج عن جثامينهم غدًا في صفقة تبادل الرهائن

أكدت إسرائيل، مساء اليوم (الأربعاء)، أنه ضمن صفقة إطلاق سراح المختطفين سيتم إعادة جثامين أفراد عائلة بيبس غداً؛ الأم شيري والأبناء أريئيل كفير وعوديد ليفشيتز. وبعد ذلك، سيكون سيبقى 69 رهينة أخرى في قطاع غزة، من المتوقع إطلاق سراح ستة منهم أحياء يوم السبت.

ياردين رب الأسرة الذي أفرج عنه قبل نحو ثلاثة أسابيع بعد 484 يوما قضاها في أسر حماس دون أن يعرف ما حدث لزوجته وأبنائه. قال عند إطلاق سراحه: "للأسف، عائلتي لم تعد إلي بعد. ما زالوا هناك. نوري لا يزال هناك، وطالما أنهم هناك، كل شيء مظلم هنا"..

وتم إدراج جميع أفراد الأسرة في قائمة المختطفين المقرر إطلاق سراحهم ضمن المرحلة الأولى من الصفقة الحالية لإطلاق سراح المختطفين، ولكن كما ذكرنا، لن يحظى شيري والأطفال بالعودة إلى إسرائيل أحياء. كانوا يعيشون في نير عوز عندما بدأ الهجوم في 7 أكتوبر، تم توثيق شيري (33 عامًا) في مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع وهي محاطة بمسلحين وتحمل ابنها الأكبر أريئيل (5 سنوات) وكفير الذي لم يكن قد بلغ عامًا واحدًا بعد عندما تم اختطافه.

عوديد ليفشيتز، مؤسس كيبوتس نير عوز البالغ من العمر 83 عامًا، تم اختطافه في غزة في 7 أكتوبر مع زوجته يوخافيد ليفشيتز. كانوا في منزلهم في الكيبوتس عندما بدأ الهجوم، بعد وقت قصير من اقتحام خمسة مسلحين شقتهم، وأصيب عوديد برصاصة في يده وأغمي عليه، وتم جر يوخافيد بالقوة من السرير وتم نقلهم إلى غزة، وعلمت أنه في الأيام الأولى بعد الاختطاف أنه بقي في شقة في خان يونس، ولكن في مرحلة ما اختفت آثاره.

أفرجت حماس عن يوخافيد بعد حوالي أسبوعين من اختطافها مع مختطفة أخرى تدعى نوريت كوبر - وكان إطلاق سراحها "لأسباب إنسانية". عوديد هو أب لأربعة أبناء.

وقالت عائلة ليفشيتز في بيان: "هذه الساعات ليست سهلة بالنسبة لنا، بعد أن علمنا أن حبيبنا عوديد مدرج في قائمة المختطفين القتلى الذين سيتم إعادتهم إلى إسرائيل غدًا، بعد أن تم اختطافه حيًا من منزله في كيبوتس نير عوز. لمدة 502 يومًا كنا نأمل ونصلي من أجل نهاية مختلفة، ولكن حتى نحصل على اليقين المطلق، لن تنتهي رحلتنا وحتى بعد ذلك سنواصل النضال حتى إعادة آخر مختطف. نطلب من وسائل الإعلام والجمهور عدم ااتصال بنا في هذا الوقت واحترام خصوصيتنا"