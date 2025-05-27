عسكري إسرائيلي: "الحرب في غزة سياسية ولا تحديات عسكرية فيها"

على خلفية مفاوضات وقف إطلاق النار واستمرار العملية العسكرية في غزة، أكد العسكري الإسرائيلي ألون افيتار أن "الحرب في غزة سياسية ولا تحديات عسكرية فيها " لمتابعة مداخلته في الفيديو المرفق

وصرح افيتار خلال مشاركته في برنامج هذا المساء الذي تقدمه لورين وهبي إن "اقتراح ويتكوف الأصلي لا تقبله حركة حماس، وإسرائيل تقول إن موافقة حماس ليست على الصيغة الأصلية، وإسرائيل لا توافق الافراج عن خمسة مختطفين في بداية فترة وقف إطلاق النار وخمسة آخرين في نهايتها، كما ترفض إسرائيل الموقف الحمساوي بطلب ضمانات أمريكية لاستمرار المفاوضات لإنهاء الحرب، إسرائيل مستمرة بطلبها استعادة 10 مختطفين أحياء و15 أموات وضمانات لبقاء حماس خارج اللعبة السياسية في القطاع ونزع سلاحها والطلب الثالث وهو تهجير قيادة حماس، وستكون هذه الطلبات على الطاولة من البداية وليس في النهاية".

وتابع :"من الناحية من المؤكد أنه يوجد فجوة بين التصريحات ومواقف الأطراف، ودائما يوجد فجوة بين الأقوال والإفعال، لكن نهائيا حسب الموقف الإسرائيلي حماس تسير بالمناورات والتكتيكات السياسية بدون أية مرونة حقيقية على الأرض بشكل ملموس"

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