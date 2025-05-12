تغطية متواصلة || حماس تفرج عن المختطف الأمريكي الإسرائيلي عيدان الكسندر
من المتوقع أن يتم اليوم الإفراج عن عيدان الكسندر بعد 583 يوما قضاها في الأسر، يأتي هذا قبل يوم من وصول الرئيس ترامب في زيارة الى الشرق الأوسط
بعد 583 يوما، سيتم اليوم (الاثنين) الإفراج عن الجندي الإسرائيلي الأمريكي عيدان ألكسندر من أسر حماس، وتستعد إسرائيل لاستقباله. والدته ياعيل في طريقها إلى إسرائيل،برفقة المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، آدم بوهلر.
وألكسندر، وهو من مواليد نيوجيرسي في الولايات المتحدة، هاجر إلى إسرائيل للانضمام إلى الجيش الإسرائيلي كجندي وحيد، وتم اختطافه من موقع كيسوفيم في 7 أكتوبر 2023. في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، نشرت حماس مقطع فيديو يتضمن رسالة أمل من الكسندر، يخاطب فيها عائلته والرئيس الأميركي. وفي عشية عيد الفصح الأخير، صدر تسجيل آخر لألكسندر يتحدث فيه إلى صناع القرار: "قبل ثلاثة أسابيع، كانت حماس مستعدة لإطلاق سراحي ورفضت إسرائيل - لماذا ما زلت هنا؟"
ترامب: حماس ستطلق سراح الرهينة الأمريكي عيدان ألكسندر الذي كان يعتقد أنه ميت. أخبار رائعة
https://x.com/i/web/status/1921873670563045642
This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking .
مصدر أمريكي لـCNN: بعد إطلاق سراح عيدان ألكسندر.. سندخل في مفاوضات أوسع
• يستعد الجيش الإسرائيلي لعودة المختطف عيدان ألكسندر، الذي سيتم نقله بواسطة قوة خاصة إلى مجمع الاستيعاب في رعيم، حيث سيتلقى الرعاية الطبية والنفسية الأولية من قبل متخصصين في الهيئة الطبية، بالإضافة لمنحه الوقت للتعافي والاستعداد قبل لقاء عائلته.
• أفراد عائلة ألكسندر سينتظرونه في مجمع الاستقبال برفقة ضابط الجيش المرافق، ومن ثم سيتم نقلهم مع عيدان لمواصلة علاجه في مستشفى إيخيلوف.
• في حالة الحاجة الطبية العاجلة، سيتم نقله بمروحية مباشرة إلى مستشفى سوروكا أو برزيلاي - دون المرور بمجمع الاستقبال.
- عملية عودة عيدان ألكسندر ستتم وفق الطريقة التي أعيد بها المختطفون في المرات السابقة: نقله من الصليب الأحمر إلى قوة خاصة تابعة للجيش الإسرائيلي، عبر نقطة المحطة في رعيم، ومن هناك نقله إلى المستشفى لمواصلة العلاج.
• يرافق ضابط الارتباط لعائلة ألكسندر العائلة عن كثب العملية بأكملها، كما يفعل ضباط الارتباط الآخرون الذين يرافقون عائلات المختطفين الآخرين خلال هذه الفترة الصعبة.
• لن يتم توزيع توثيقات لقاء عيدان مع عائلته إلا بإذن العائلة - وقد يستغرق الأمر بعض الوقت قبل توزيعها، ونحن نتصرف بحساسية ومراعاة تامة.
• عيدان ألكسندر هو جندي في الجيش الإسرائيلي، وبالتالي سوف يحصل على بيئة داعمة يرافقه متخصصون من الجيش الإسرائيلي حسب الحاجة.
سيتم تسليم عيدان ألكسندر إلى الصليب الأحمر في خان يونس
بدأ الجيش الاسرائيلي بوقف إطلاق النار منذ ساعات الصباح، استعدادا للإفراج الوشيك. لا يوجد انسحاب للقوات في الميدان أو تغيير في التشكيلات القائمة، فقط "هدنة"
جهاد طه، المتحدث باسم حماس: "استجبنا لجهود الوسطاء وجهود واشنطن لإطلاق سراح الأسير عيدان ألكسندر. إطلاق سراح الأسير الإسرائيلي الأمريكي جزء من جهود التوصل إلى وقف إطلاق النار وفتح المعابر، ونأمل أن تمهد هذه الخطوة الطريق لمفاوضات شاملة تتضمن وقف إطلاق نار شامل".
تقرير عربي: وقف إطلاق النار المؤقت يبدأ عند الساعة 12:00 بالتوقيت المحلي. سينتهي وقف إطلاق النار المؤقت بإطلاق سراح الجندي عيدان ألكسندر. من المهم ألا "يتحرك" السكان بالقرب من المواقع العسكرية داخل قطاع غزة، من أجل حماية حياتهم
من صفحة الرسالة المرسلة إلى وزراء الحكومة الإسرائيلية: سيتم إطلاق سراح الجندي المخطوف عيدان ألكسندر كلفتة للولايات المتحدة، حيث لن تلتزم إسرائيل بإطلاق سراح السجناء الأمنيين و/أو وقف إطلاق النار، ولكن فقط بممر آمن يسمح بالإفراج. ومن المتوقع أن يؤدي الإفراج إلى مفاوضات لإطلاق سراح الرهائن وفقًا لخطة ويتكوف التي وافقت عليها إسرائيل بالفعل ورفضت منظمة حماس قبولها
كتائب القسام تعلن أنها ستفرج اليوم عن عيدان ألكسندر
مصدر في حماس لقناة "الشرق" السعودية: "سيتم إطلاق سراح عيدان ألكسندر اليوم أو الاثنين أو غدًا - حسب الأوضاع الأمنية على الأرض. طالبنا بوقف جميع أعمال القتال في غزة خلال عملية التسليم"
تقرير: إطلاق سراح عيدان ألكسندر سيتم بدون مراسم - سيتم تسليم الجندي المخطوف مباشرة إلى الصليب الأحمر