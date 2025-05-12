• يستعد الجيش الإسرائيلي لعودة المختطف عيدان ألكسندر، الذي سيتم نقله بواسطة قوة خاصة إلى مجمع الاستيعاب في رعيم، حيث سيتلقى الرعاية الطبية والنفسية الأولية من قبل متخصصين في الهيئة الطبية، بالإضافة لمنحه الوقت للتعافي والاستعداد قبل لقاء عائلته.

• أفراد عائلة ألكسندر سينتظرونه في مجمع الاستقبال برفقة ضابط الجيش المرافق، ومن ثم سيتم نقلهم مع عيدان لمواصلة علاجه في مستشفى إيخيلوف.

• في حالة الحاجة الطبية العاجلة، سيتم نقله بمروحية مباشرة إلى مستشفى سوروكا أو برزيلاي - دون المرور بمجمع الاستقبال.

- عملية عودة عيدان ألكسندر ستتم وفق الطريقة التي أعيد بها المختطفون في المرات السابقة: نقله من الصليب الأحمر إلى قوة خاصة تابعة للجيش الإسرائيلي، عبر نقطة المحطة في رعيم، ومن هناك نقله إلى المستشفى لمواصلة العلاج.

• يرافق ضابط الارتباط لعائلة ألكسندر العائلة عن كثب العملية بأكملها، كما يفعل ضباط الارتباط الآخرون الذين يرافقون عائلات المختطفين الآخرين خلال هذه الفترة الصعبة.

• لن يتم توزيع توثيقات لقاء عيدان مع عائلته إلا بإذن العائلة - وقد يستغرق الأمر بعض الوقت قبل توزيعها، ونحن نتصرف بحساسية ومراعاة تامة.

• عيدان ألكسندر هو جندي في الجيش الإسرائيلي، وبالتالي سوف يحصل على بيئة داعمة يرافقه متخصصون من الجيش الإسرائيلي حسب الحاجة.