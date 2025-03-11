اليوم الـ 522 من الحرب: أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم (الثلاثاء)، أنه هاجم قواعد تابعة لنظام الأسد في جنوب سوريا، وهاجم عدداً من المسلحين وسط قطاع غزة، قال إنهم "كانوا يشكلون خطراً على القوات المتواجدة في المنطقة". وأبلغ الفلسطينيون عن مقتل خمسة. وقتلت قوات الأمن عددا من المسلحين في شمال الضفة الغربية. تقارير في لبنان: مقتل مسؤول كبير في حزب الله في هجوم على سيارته في جنوب البلاد.

المحتجون ينصبون خيماً في "تل أبيب" المخطط المطروح، في النسخة "المصغرة" من مخطط ويتكوف: إطلاق سراح 10 رهائن، بمن فيهم الجندي عيدان ألكسندر، مقابل وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما. في إسرائيل، هم مهتمون بالانتقال إلى الاتفاق المقترح، وإذا لم يكن الأمر كذلك، فسوف يوافقون على تمديد المرحلة الأولى مقابل عدة دفعات إضافية. وقال مصدر سياسي: "ننسق بشكل كامل مع الولايات المتحدة، فريق التفاوض في الدوحة يحاول الترويج لمخطط ويتكوف" حماس: "ندعو الوسطاء إلى ممارسة كل الضغوط على نتنياهو وحكومته للوفاء بشروط وقف إطلاق النار - نأمل أن تؤدي جهود المبعوث الأمريكي إلى بدء المفاوضات بشأن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار" المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: استهدفت طائرات سلاح الجو حسن عباس عز الدين، المسؤول عن نظام الدفاع الجوي في وحدة "بدر" الإقليمية التابعة لحزب الله، في النبطية بجنوب لبنان. وكان حسن عباس بمثابة مركز معرفة مركزي في نظام الدفاع الجوي لحزب الله، وقاد محاولات استعادة النظام بعد أن تعرض لأضرار كبيرة خلال القتال بسبب ضربات الجيش الإسرائيلي. في غضون ذلك، واصل حسن عباس في الأشهر الأخيرة الدفع لمحاولات الجهاز التزود بوسائل حربية جديدة تشكل تهديدا مباشرا للطيران الإسرائيلي ديوان رئيس الحكومة: عقد اجتماع رباعي في الناقورة بلبنان بمشاركة ممثلين عن الجيش الإسرائيلي وممثلين أمريكيين وفرنسا ولبنان. وتم الاتفاق على تشكيل "مجموعات عمل مشتركة" هدفها تحقيق الاستقرار في المنطقة، وستركز على المناقشات حول مسألة الحدود بين الدول والنقاط المتنازع عليها والنقاط الخمس التي يتواجد فيها الجيش الإسرائيلي في جنوب البلاد، وكبادرة ايجابية للرئيس اللبناني الجديد، وافقت إسرائيل على إطلاق سراح خمسة معتقلين لبنانيين الاتفاق على فتح مفاوضات لحل النزاع الحدودي: إطلاق سراح اللبنانيين الخمسة الذين أسرتهم إسرائيل خلال الحرب مرتبط بهذه الخطوة، والهدف هو بدء المحادثات "في أسرع وقت ممكن" مسؤول مطلع على التفاصيل لـi24NEWS: إسرائيل ولبنان اتفقا على بدء مفاوضات لحل الخلافات حول الحدود البرية بين البلدين مصدر مطلع على التفاصيل لـ i24NEWS: كجزء من عملية واسعة، إسرائيل ستعيد عدد من اللبنانيين تم أسرهم وقت الحرب الى بلدهم بيان حماس: "استمرار إغلاق المعابر ومنع دخول المساعدات يهدد سكان قطاع غزة بالمجاعة" أفاد فلسطينيون عن مقتل 5 أشخاص في غارة جوية بالقرب من حاجز نيتزريم في قطاع غزة