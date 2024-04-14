أفادت تقارير صباح اليوم الأحد بسماح الجيش الإسرائيلي بعودة محدودة للنازحين الفلسطينيين إلى شمال القطاع. ووفقا للمعلومات المتوفرة فقد شوهدت أعداد من النساء والأطفال دون سن الـ 14 يعودون أدراجهم إلى شمال القطاع على أمل العثور على منازلهم والاستقرار فيها بعد رحيل قسري بدأ عقب هجوم السابع من أكتوبر حيث مضى على نزوحهم وسط النار 191 يوما.

وفي حديث له صباح اليوم الأحد مع قناة i24NEWS في إطار التغطية الخاصة أشار الصحفي المختص بالشأن الفلسطيني ضياء حسن إلى التطور اللافت هذا الصباح وفق تعبيره حيث سمحت القوات الإسرائيلية لعدة عائلات فلسطينية ويدور الحديث عن أكثر من ثلاثين عائلة وأطفال دون الـ 14 عاما بالعودة إلى شمال القطاع من جنوبه.

وأضاف أن الناس بدأوا يتناقلون الخبر بشكل كبير ويتواصلون مع ذويهم في الجنوب ليدعوهم إلى الانضمام.. عبر طريق الرشيد الساحلي لكن لا نعلم إذا كانت إسرائيل تسمح لأعداد كبيرة أم أنها قامت بهذه الخطوة من أجل محاولة الضغط على حماس علما أن شمال القطاع شهد لأول مرة منذ اندلاع الحرب وتوقف عمل المخابز عودة الروح إليها بدخول كميات من الدقيق مه معبر كرم أبو سالم شمال القطاع.

وفي إطار الرد على المقترح (القاهرة) الذي اعتبره نتنياهو سلبيا من قبل حماس لكن حماس قدمت ردًا مساء أمس يعتبر معقولا خاصة أنه يتعلق بإعادة الإعمار، عودة النازحين بشكل كامل إلى الشمال ووقف إطلاق النار التام ويستتبع أن حماس تعاملت بالمرونة مع شروطها وجعلت مطالبها على مراحل لكنها تتمسك بصلابة بالوقف الدائم لإطلاق النار في غزة وانسحاب الجيش الإسرائيلي.

أدرعي ينفي صحة السماح بالعودة إلى شمال قطاع غزة: "لا تزال منطقة شمال غزة منطقة حرب ولا نسمح بالعودة إليها"

Yonatan Sindel/Flash90

في المقابل نفى الناطق باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية صحة التقارير التي انتشرت بين النازحين في غزة وقال بهذا الصدد: "لا تزال منطقة شمال غزة منطقة حرب ولا نسمح بالعودة إليها".