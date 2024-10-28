الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط جراء القتال شمال غزة

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عن مقتل الرائد جاي يعقوب نزري (25 عاما) من عتليت، وهو قائد سرية في الكتيبة 52، تشكيل "عقفوت هبرزيل" (401)، توفي متأثرا بجراحه بعد إصابته البالغة في 19 أكتوبر/تشرين أول، قبل تسعة أيام بصاروخ مضاد للدبابات في معركة جباليا شمال قطاع غزة.

وقتل في الحدث الخطير أيضا اثنين من قادته- الرقيب اليشي يونغ والرقيب اوفير بركوفيتش.