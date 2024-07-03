مقتل قيادي في مخيم جنين بعملية نفذتها قوات خاصة إسرائيلية

أسفرت عملية نفذها جنود من دورية حاروف ومستعربين من الشرطة العسكرية بعد ظهر اليوم الى مقتل نضال العامر بالمنطقة الصناعية في مدينة جنين بعد ظهر يوم (الأربعاء).

ووفقا لشهود عيان في مخيم جنين فإنه خلال عملية الاغتيال تم "دهس نضال أولا، وبعد قام عنصرين مسلحين بالخروج من السيارة وإطلاق النار عليه حتى مقتله ووفاته، هذه العملية استغرقت دقائق، وبعدها انصرفوا من المكان".

وذكر البيان الصادر عن الجيش الإسرائيلي أن العامر كان متورطا بتشغيل عبوة ناسفة أدت الى مقتل الجندي الإسرائيلي ألون ساكاجين.وقتل الضابط الإسرائيلي نتيجة تشغيل عبوة ناسفة على مركبة للجيش الإسرائيلي عند مدخل مخيم جنين، كما أدى الحدث الى إصابة 16 آخرين.

ويشار الى أن نضال العامر هو نجل زياد العامر من قادة التنظيمات المسلحة في مخيم جنين والذي اغتيل عام 2002، وكان زياد العامر قائد كتائب شهداء الأقصى التابع لحركة فتح وكان أحد أربع قادة كبار أداروا المعركة بالمخيم في نيسان/ابريل 2002.ونضال هو عم ايهم وايسر العامر الذين اغتيلوا في المخيم في 9 تشرين ثاني/نوفمبر 2023 وفي 27 تشرين ثاني/أكتوبر من نفس العام.