خطة احتلال غزة وصفقة المختطفين على جدول الأعمال: انطلاق المباحثات الأمنية بين نتنياهو ووزراء الكابينيت
الأمين العام للأمم المتحدة إن وقف إطلاق النار ضروري "لمنع الموت الذي قد تجلبه العملية العسكرية" • مسؤول كبير في حماس: "نتنياهو تعمد تأخير الرد على المقترحات" • تحديثات من اليوم 685 للحرب
اليوم 685 من الحرب: صرّح محمود مرداوي، المسؤول البارز في حماس، لوسائل إعلام فلسطينية اليوم (الخميس)، بأن "نتنياهو تعمد تأخير الرد على مقترحات الوسطاء، وتجنب بوضوح اتخاذ خطوات جادة نحو التوصل إلى اتفاق". تقرير: ستدخل 20 شاحنة مساعدات إماراتية رفح من مصر اليوم. وخلال الليل، أُبلغ عن هجمات إسرائيلية على مدينتي غزة وجباليا.
محمود مرداوي، المسؤول البارز في حماس: "نتنياهو هو العائق الرئيسي أمام التوصل إلى اتفاق. نتنياهو تعمد تأخير الرد على مقترحات الوسطاء، وتجنب بوضوح اتخاذ خطوات جادة نحو التوصل إلى اتفاق. هذا يكشف أنه لا يريد إطلاق سراح المختطفين، وأنه يفضل استمرار الحرب على حساب حياتهم ومستقبل المنطقة. إصرار نتنياهو على إفشال جميع جهود الوساطة يثبت أنه هو العائق الحقيقي أمام أي اتفاق"
خطة احتلال غزة وصفقة المختطفين على جدول الأعمال: بدأت المباحثات الأمنية بين رئيس الوزراء ووزراء الحكومة المصغرة
مصدر فلسطيني لـ"العربي الجديد": من المتوقع أن يبدأ تسليم الأسلحة المتوسطة والثقيلة من مخيمات اللاجئين الفلسطينيين حول بيروت للجيش اللبناني بعد ظهر اليوم
الجيش الإسرائيلي يؤكد احباط عملية إطلاق نار تجاه جنوب بموقع عسكري في الخليل، قام الجنود بتحييد المنفذ، ولا توجد إصابات بين القوات الإسرائيلية، وبعد التحقق بالموضوع اتضح ان الحديث يدور عن مسدس هوائي
تقارير من سوريا: قوة إسرائيلية دخلت بلدة عابدين غرب مدينة درعا صباح اليوم واعتقلت 3 شبان
تقارير لبنانية: طائرة مسيرة إسرائيلية تطلق صاروخين على بلدة دير سريان في جنوب البلاد
سكاي نيوز بالعربية: 20 شاحنة مساعدات إماراتية تستعد لعبور معبر رفح باتجاه معبر كرم أبو سالم، تمهيداً لدخولها إلى قطاع غزة (هدار طباشي)
دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة. وأكد أن هذه خطوة ضرورية "لمنع الموت والدمار اللذين ستجلبهما حتماً أي عملية عسكرية على مدينة غزة"