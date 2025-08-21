محمود مرداوي، المسؤول البارز في حماس: "نتنياهو هو العائق الرئيسي أمام التوصل إلى اتفاق. نتنياهو تعمد تأخير الرد على مقترحات الوسطاء، وتجنب بوضوح اتخاذ خطوات جادة نحو التوصل إلى اتفاق. هذا يكشف أنه لا يريد إطلاق سراح المختطفين، وأنه يفضل استمرار الحرب على حساب حياتهم ومستقبل المنطقة. إصرار نتنياهو على إفشال جميع جهود الوساطة يثبت أنه هو العائق الحقيقي أمام أي اتفاق"