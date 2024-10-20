الجيش الإسرائيلي يكشف عن مقتل العقيد إحسان دقسة في القتال شمال قطاع غزة

كشف الجيش الإسرائيلي اليوم عن مقتل العقيد إحسان دقسة (41 عاما)، قائد تشكيل "عقفوت بارزل" في معركة شمال قطاع غزة، وهو من مدينة دالية الكرمل، وترك وراءه زوجة وثلاثة أطفال، وبذلك ارتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي الى 749 قتيلا منذ بداية الحرب، ويعتبر دقسة ثاني أعلى شخصية قيادية عسكرية تقتل منذ بداية الحرب.

ويشار إلى أن دقسة استلم منصبة كقائد لواء في حزيران/يونيو الأخير بعد أن قائدا لتشكيل "هجولان"، وشارك دقسة في حرب لبنان الثانية عام 2006، وكان في حينه برتبه نقيب وقاد كتيبة كفير في الواء 75 والذي عمل كقوة مدرعات مستقلة.

وقتل دقسه خلال القتال في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، وذلك بعد كمين تعرضت له الوحدة حيث سارت الدبابة التي استقلها على عبوة ناسفة، وأصيب بنفس الحدث ضابط مقاتل من الكتيبة 52 في اللواء 401.

ويتضح من تفاصيل جديدة عن الحادث شمال قطاع غزة الذي سقط فيه العقيد إحسان دقسة واصيب ضابط كبير في اللواء 52، بأن الاثنين وصلا في دبابتين منفصلتين الى نقطة في مدينة جباليا بالقطاع، والتي وصل اليها كجزء من نشاطه العملياتي. ونزلا من الدبابات الى نقطة مراقبة، وعلى مسافة حوالي عشرين متراً من جانبي الدبابة، وأثناء تحركهم ، زرعت عبوة ناسفة مع سلك شائك.

وتم تفعيل العبوة الناسفة، وعلى إثرها قُتل دقسة، وتم الإعلان عن وفاته ميدانياً من قبل طبيب الكتيبة. وخلال ذلك أصيب ثلاثة آخرون، قائد الكتيبة 52 بجروح خطيرة، واثنان آخران بجراح متوسطة وخفيفة. وتتم عملية الإخلاء بواسطة الوحدة 669 والقوات الجوية.