استمرار القتال في غزة: الجيش الإسرائيلي ينفذ غارات جوية على أكثر من 25 هدفًا في اليوم الأخير

نفذت طائرات سلاح الجو الإسرائيلي هجومًا على أكثر من 25 هدفًا في قطاع غزة، بما في ذلك مستودعات أسلحة وغيرها من البنى التحتية العسكرية، على ما أفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي.

وأضاف المتحدث أن مقاتلي الفرقة 98 يواصلون القتال في خان يونس حيث تم القضاء على مسلحين لحماس وتدمير مستودعات الأسلحة. وأفيد أيضًا أن الفريق القتالي التابع للواء الكوماندوز قضى على عدد من المسلحين في اليوم الأخير باستهداف دقيق.