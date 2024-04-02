التغطية متواصلة | تقرير: الولايات المتحدة تبلغ إيران بأن "لا دور لها" في الضربة الإسرائيلية في سوريا
ورد في أعقاب الهجوم الذي أسفر عن مقتل مسؤولين عسكريين إيرانيين كبار في مجمع دبلوماسي في دمشق أن واشنطن أبلغت طهران بأنها لم تشارك في الهجوم ولم تكن على علم به
أفاد موقع أكسيوس الثلاثاء نقلاً عن مسؤول أمريكي أن واشنطن أبلغت طهران بأنها “غير متورطة" ولم تعلم سلفا بنية الجيش الإسرائيلي تنفيذ غارة على المجمع الدبلوماسي الإيراني في دمشق.
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بطلب روسي: مجلس الأمن يناقش اليوم الهجوم المنسوب لإسرائيل في دمشق
حصريًا: إسرائيل تبدي مرونة إضافية في محادثات وقف إطلاق النار وبانتظار رد حماس
أفاد مراسل i24NEWS الثلاثاء أن مسؤولا إسرائيليا أبلغه هذا الصباح باستمرار المحادثات اليوم في القاهرة مشيرًا إلى أن الأجواء مع الوسطاء المصريين إيجابية في ضوء المرونة الإضافية التي تبديها إسرائيل فيما يتعلق بعودة النازحين إلى شمال غزة. لقراءة المزيد اضغط هنا.
تقارير من إيران: تم اتخاذ القرارت المناسبة للرد على مقتل زاهدي ورفاقه
ذكرت وسائل إعلام في إيران عقب الهجوم المنسوب لإسرائيل على مبنى قرب السفارة الإيرانية في دمشق، أن "مجلس الأمن الأعلى في إيران عقد بعد الهجوم اجتماعا بحضور الرئيس إبراهيم رئيسي واتخذ القرارات المناسبة".
مستشار الأمن القومي الأمريكي يجتمع مع ولي العهد السعودي في الرياض
من المتوقع أن يصل مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان إلى المملكة العربية السعودية في وقت لاحق من هذا الأسبوع من أجل الدفع بعملية التطبيع بين إسرائيل والرياض، على ما قال مسؤول في الإدارة الأمريكية لشبكة CNN.
استمرار القتال في غزة: الجيش الإسرائيلي ينفذ غارات جوية على أكثر من 25 هدفًا في اليوم الأخير
نفذت طائرات سلاح الجو الإسرائيلي هجومًا على أكثر من 25 هدفًا في قطاع غزة، بما في ذلك مستودعات أسلحة وغيرها من البنى التحتية العسكرية، على ما أفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي.
وأضاف المتحدث أن مقاتلي الفرقة 98 يواصلون القتال في خان يونس حيث تم القضاء على مسلحين لحماس وتدمير مستودعات الأسلحة. وأفيد أيضًا أن الفريق القتالي التابع للواء الكوماندوز قضى على عدد من المسلحين في اليوم الأخير باستهداف دقيق.
البيت الأبيض: إسرائيل وافقت على الأخذ بعين الاعتبار المخاوف الأمريكية بشأن عملية رفح
عبرت الولايات المتحدة عن مخاوفها بشأن عملية برية في رفح خلال محادثات عبر الإنترنت أجراها مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون كبار لمدة ساعتين، أمس. ووفقا للبيت الأبيض فقد وافق المسؤولون الإسرائيليون على أخذ كلام الأميركيين بعين الاعتبار.
منظمة "المطبخ المركزي العالمي" توقف أنشطتها في غزة: "لقد حدث ذلك على الرغم من التنسيق مع الجيش الإسرائيلي"
جاء في بيان لمنظمة المساعدات الإنسانية على خلفية مقتل سبعة من موظفيها في دير البلح وسط قطاع غزة أن "الموظفين سافروا في سيارتين مدرعتين وعليهما شعار WCK وفي مركبة أخرى، وعلى الرغم من تنسيق مسار السفر مع الجيش الإسرائيلي – فقد تعرضت القافلة للهجوم عندما بعد أن غادرت مستودعًا تم فيه تفريغ أكثر من 100 طن من المواد الغذائية. وهذا أمر لا يغتفر".
تقرير: مقتل 7 أشخاص في غارة جوية وسط قطاع غزة بينهم 6 أجانب
بلغ عدد القتلى جراء الغارة الجوية التي استهدفت دير البلح وسط قطاع غزة سبعة أشخاص من بينهم ستة عمال أجانب وفقا لقناة "الجزيرة" القطرية. والحديث عن عمال إغاثة يتبعون لمنظمة "المطبخ المركزي العالمي". وأشارت تقارير إلى أن مؤسس المنظمة الشيف الإسباني الأمريكي خوسيه أندريس قد أكد بنفسه مقتل خمسة من موظفيه محملاً إسرائيل المسؤولية. كما طالبت أستراليا إسرائيل بدورها بالمحاسبة.