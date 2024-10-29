بعد زيارة رئيس الموساد لقطر: تقدم في المفاوضات بشأن صفقة المختطفين

بعد زيارة رئيس الموساد ديدي برنياع إلى قطر، تم إحراز بعض التقدم في المحادثات بشأن صفقة المختطفين، لكن مكتب رئيس الوزراء أوضح مساء اليوم (الثلاثاء) أنه "لا يوجد حتى الآن اتفاق جاهز".

وقال مصدر مطلع على التفاصيل لـi24NEWS: "هناك تقدم، لكن لا داعي للإنفعال. موقف حماس لا يزال غير واضح. نحن حذرون".

كما ذكر في المؤسسة الأمنية أيضا أن "خلاصة القول بالنسبة لحماس هي أنه طالما لا توجد مرونة من جانب إسرائيل على المستوى الإقليمي، فيما يتعلق بقضية السجناء أو في الحديث عن إنهاء الحرب - فلا يوجد ما يتم التوجه اليه للتوصل إلى اتفاق. الجهد المبذول حاليًا مع الولايات المتحدة والوسطاء هو التوصل إلى شيء أصغر من شأنه تحريك عملية أكبر، ولكن الأمر هنا يعتمد بالفعل على حماس".